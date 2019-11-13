Назарбаев получил согласие Зеленского на тет-а-тет с Путиным

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danilov 13 Ноября 2019 в 10:56:59
Возможная встреча Путина и Зеленского в Казахстане должна быть подготовлена, встреча ради встречи принесет мало пользы — Кремль.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Он хочет хардкора. Уж не знаю, выдюжим ли мы следующий год
У нас все очень грустно но жить можно. Внаукраине из за отсутствия газа и денег от транзита кома. Выплаты пенсий и социалки полностью прекращаются. Промышленность и системы жизнеобеспечения городов без газа и электроэнергии прекращают своё существование