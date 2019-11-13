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Политика
Назарбаев получил согласие Зеленского на тет-а-тет с Путиным
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danilov 13 Ноября 2019 в 10:56:59
"Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", - сказал Назарбаев.



Возможная встреча Путина и Зеленского в Казахстане должна быть подготовлена, встреча ради встречи принесет мало пользы — Кремль.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 13.11.2019 в 11:10:03   # 735173
Все пытаются избежать сценария «Апокалипсис 2020». И только Вове все похер.
Он хочет хардкора. Уж не знаю, выдюжим ли мы следующий год
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  строитель 13.11.2019 в 11:23:56   # 735174
Контракта на транзит газа не будет. 1 января перекрывают трубу. Украина на запасах доживает до весны/лета. Мы героически пытаемся достроить Северную трубу 2. К февралю/марту достраиваем но не можем на 100% по ней качать. За эти 4 мес. Цены на газ взлетают вверх а акции газпрома и всей России обваливаются курс валют взлетает снова.
У нас все очень грустно но жить можно. Внаукраине из за отсутствия газа и денег от транзита кома. Выплаты пенсий и социалки полностью прекращаются. Промышленность и системы жизнеобеспечения городов без газа и электроэнергии прекращают своё существование
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