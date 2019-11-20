Аружан Саин: Система калечит детей, насилует, морально, физически

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danilov 20 Ноября 2019 в 12:34:33
Свое обращение Саин опубликовала в Facebook.
- Депутаты мажилиса, среди вас есть те, кто сидит в парламенте лет 10. Прочитайте о детских домах ссылка в профиле. Там точно описано то, что происходит у нас. Прочитайте BBC, пока вы там заседаете, система калечит детей. Насилует. Морально. Физически. Сексуально. Это все - правда. Расписана в уголовных делах, в решениях судов о пострадавших детях Казахстана. Дети должны быть защищены! В первую очередь - законом, - написала она.
По ее словам, среди депутатов нет защитников детей.
- Мы, к некоторым депутатам обращались за помощью, когда шли дела о систематическом насилии детей в детдоме Алматы, и наказании тех, кто покрывал педофила 23 года проработавшего в детдоме Семея. Но, что-то не нашлось защитников для детей! Зато вокруг да около, нашлись защитники педофилов! Видимо, "часть неподкупных депутатов", о которых упоминают в лживых статейках, появляющихся, когда возникает угроза системе детдомов, заняты важными делами по сохранению "государственного" финансирования этой системы? Вы думаете, что распространяя ложь, про то, что я якобы, проталкиваю закон легализующий "мой бизнес" по усыновлению детей иностранцами, вы обманете народ? Это вы легализовали усыновление наших детей иностранцами много лет назад, именно вы приняли эти законы, и сейчас за усыновление иностранцы платят 38500 евро, по системе "все включено" (с сайта). А права детей на жизнь в наших семьях, и помощь нашим казахстанским усыновителям вы как-то "нечаянно забыли" законодательно прописать? - отметила общественный деятель в своем сообщении.
Она уточнила, что пора приступать к реальным действиям.
Сегодня в мажилисе пытаются убрать из обсуждения законы по защите прав детей без попечения родителей, это вообще нормально? Почему никто из депутатов не выскажется в адрес "неподкупных" коллег? 14 лет мы - народ, НПО, бизнесмены - пытаемся изменить систему. Но находятся защитники насильников, продажные "активисты блоггеры" и даже, так называемые "общественники", находятся и равнодушные "должностные лица", которые "не хотят портить отношения с коллегами", "мало ли как завтра повернется"... Мы давно могли бы закрыть детские дома! На должность уполномоченного я пришла не "дружить, делать карьеру, бизнес". Я хочу изменить жизнь детей в стране к лучшему, и нас - нормальных, порядочных, людей очень, и мы ждем реальных действий! - заключила Саин.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=758088991283587&id=375794346179722
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