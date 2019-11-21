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Политика
Президент поручил освободить от должности акима Тараза
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danilov 21 Ноября 2019 в 20:57:54
Освободить от занимаемой должности акима Тараза распорядился Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Поручение дано акиму Жамбылской области. Кроме того, руководителю региона Глава государства объявил замечание. Причиной стал инцидент в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица. Об этом Касым-Жомарт Токаев информирует в своём Твиттере. Добавим, что 54-летний Кайрат Досаев не проработал акимом Тараза и года. На эту должность он был назначен в апреле.

Источник: https://24.kz/ru/news/policy/item/356192-prezident-poruchil-osvobodit-ot-dolzhnosti-akima-taraza
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 21.11.2019 в 22:10:45   # 735603
Очень мудрое решение. Во всех аспектах.

На ферме жучка обосралась
Так сам и застрелись
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  Manitu 21.11.2019 в 23:31:42   # 735609
Убрали в одном месте. Поставят в другом. Круговорот чиновников - это как круговорот воды в природе.
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  старик 22.11.2019 в 00:09:38   # 735612
Не люблю чиновников, но справедливости ради: а его то за шо? Я еще понимаю наказать руководство Гор ОНО, и то с натяжкой, но как аким мог предотвратить изнасилование?
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  строитель 22.11.2019 в 00:34:48   # 735614
Цитата: старик от 21.11.2019 18:09:38
Не люблю чиновников, но справедливости ради: а его то за шо? Я еще понимаю наказать руководство Гор ОНО, и то с натяжкой, но как аким мог предотвратить изнасилование?

Школа—бюджетная организация финансируемая из средств гор бюджета. Все вопросы связанные с хозяйственной деятельностью школ детсадов находятся в ведении гор администрации и финансируются из бюджета города. Если эти ишаки тупорогие через имеющиеся у них органы управления (гороно, казначейство, полицию и т д) не могут обеспечить жизнь, здоровье и безопасность детей (и всех остальных) то их (Акимов и прочих дармоедов) нужно сажать в тюрьму
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