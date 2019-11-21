Президент поручил освободить от должности акима Тараза

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danilov 21 Ноября 2019 в 20:57:54
Источник: https://24.kz/ru/news/policy/item/356192-prezident-poruchil-osvobodit-ot-dolzhnosti-akima-taraza
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На ферме жучка обосралась
Так сам и застрелись
Цитата: старик от 21.11.2019 18:09:38
Не люблю чиновников, но справедливости ради: а его то за шо? Я еще понимаю наказать руководство Гор ОНО, и то с натяжкой, но как аким мог предотвратить изнасилование?
Не люблю чиновников, но справедливости ради: а его то за шо? Я еще понимаю наказать руководство Гор ОНО, и то с натяжкой, но как аким мог предотвратить изнасилование?
Школа—бюджетная организация финансируемая из средств гор бюджета. Все вопросы связанные с хозяйственной деятельностью школ детсадов находятся в ведении гор администрации и финансируются из бюджета города. Если эти ишаки тупорогие через имеющиеся у них органы управления (гороно, казначейство, полицию и т д) не могут обеспечить жизнь, здоровье и безопасность детей (и всех остальных) то их (Акимов и прочих дармоедов) нужно сажать в тюрьму