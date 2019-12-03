За Горбачёва!

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danilov 03 Декабря 2019 в 14:32:10
Журналист Пол Масгрейв рассказывает об истории создания рекламного ролика. Он объяснил, что одной из причин участия Горбачева в рекламе стало то, что он нуждался в деньгах. Бывшему советскому лидеру была положена большая пенсия, однако гиперинфляция 1994 года уменьшила ее до двух долларов в месяц. Кроме того, фонд Горбачева был в оппозиции к занимавшему тогда пост президента России Борису Ельцину.
В то же время Pizza Hut расширялась, в частности, и на российском рынке. Высокая конкуренция с другими пиццериями содействовала большим тратам на рекламную кампанию. Горбачев согласился сниматься при соблюдении двух условий: он лично утвердит окончательный сценарий ролика и не будет есть пиццу в кадре. Он объяснил это тем, что не может есть пиццу в кадре как бывший глава государства.
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