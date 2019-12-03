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Политика
За Горбачёва!
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danilov 03 Декабря 2019 в 14:32:10
Единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1990-х годах снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut потому, что нуждался в деньгах для своего фонда. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Журналист Пол Масгрейв рассказывает об истории создания рекламного ролика. Он объяснил, что одной из причин участия Горбачева в рекламе стало то, что он нуждался в деньгах. Бывшему советскому лидеру была положена большая пенсия, однако гиперинфляция 1994 года уменьшила ее до двух долларов в месяц. Кроме того, фонд Горбачева был в оппозиции к занимавшему тогда пост президента России Борису Ельцину.

В то же время Pizza Hut расширялась, в частности, и на российском рынке. Высокая конкуренция с другими пиццериями содействовала большим тратам на рекламную кампанию. Горбачев согласился сниматься при соблюдении двух условий: он лично утвердит окончательный сценарий ролика и не будет есть пиццу в кадре. Он объяснил это тем, что не может есть пиццу в кадре как бывший глава государства.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 03.12.2019 в 14:42:49   # 736214
Какая же она была офигенная.
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  sergei55 03.12.2019 в 15:43:25   # 736246
какой бред!
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  строитель 03.12.2019 в 15:44:24   # 736247
В 1988 на улице Горького у них была отличная пиццерия
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  КЕДЫ 03.12.2019 в 16:34:56   # 736258
На Тверской на вынос покупали помню. Еще щеглами с классом ездили. Ели там же на скамейках. На ленина хуй клали не стали в очереди стоять, зато пиццу попробовали.
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