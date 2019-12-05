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Политика
Бухлишко в ответ на икону?
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danilov 05 Декабря 2019 в 11:27:11
Президент Сербии обменялся подарками с Александром Лукашенко

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  SPYKER X 05.12.2019 в 12:02:42   # 736384
А че не мешок картохи?
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  SPYKER X 05.12.2019 в 12:04:39   # 736385
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  Беня Ладен 05.12.2019 в 14:25:46   # 736395
Так кто бухло подарил, а кто народный опиум?
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  Ара горный 05.12.2019 в 14:36:06   # 736397
По ходу серб икону подогнал, а грыгоревитч бухла, причем бутылка и коробка из под коллекционного французкого коньяка (батька его на прошлый НГ вылакал) а залил туда плинтусовку из бульбы, сам гнал, на аппарате Менделеев, с царгой и дефлегматором. Головы особо не отделял, ибо вкус и градус уходит.
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  Author 05.12.2019 в 17:16:30   # 736408
Цитата: Ара горный от 05.12.2019 08:36:06
По ходу серб икону подогнал, а грыгоревитч бухла, причем бутылка и коробка из под коллекционного французкого коньяка (батька его на прошлый НГ вылакал) а залил туда плинтусовку из бульбы, сам гнал, на аппарате Менделеев, с царгой и дефлегматором. Головы особо не отделял, ибо вкус и градус уходит.

Откуда такие познания в изготовлении домашних напитков?
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