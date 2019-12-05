Бухлишко в ответ на икону?

По ходу серб икону подогнал, а грыгоревитч бухла, причем бутылка и коробка из под коллекционного французкого коньяка (батька его на прошлый НГ вылакал) а залил туда плинтусовку из бульбы, сам гнал, на аппарате Менделеев, с царгой и дефлегматором.Головы особо не отделял, ибо вкус и градус уходит.