Бухлишко в ответ на икону?

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danilov 05 Декабря 2019 в 11:27:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 05.12.2019 в 14:25:46 # 736395
Ара горный 05.12.2019 в 14:36:06 # 736397
Цитата: Ара горный от 05.12.2019 08:36:06
По ходу серб икону подогнал, а грыгоревитч бухла, причем бутылка и коробка из под коллекционного французкого коньяка (батька его на прошлый НГ вылакал) а залил туда плинтусовку из бульбы, сам гнал, на аппарате Менделеев, с царгой и дефлегматором. Головы особо не отделял, ибо вкус и градус уходит.
По ходу серб икону подогнал, а грыгоревитч бухла, причем бутылка и коробка из под коллекционного французкого коньяка (батька его на прошлый НГ вылакал) а залил туда плинтусовку из бульбы, сам гнал, на аппарате Менделеев, с царгой и дефлегматором. Головы особо не отделял, ибо вкус и градус уходит.
Откуда такие познания в изготовлении домашних напитков?