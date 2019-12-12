Новое правительство Финляндии

Работать в правительстве это вам не инженером в атомной станции работать. Семи пядей на лбу не надо иметь

Quote:Вы это серьезно?Чтобы принимать правильные решения и нести за них ответственность в масштабах страны, нужно вот именно что быть семи пядей во лбу, плюс иметь приличный опыт практической работы, и много чего еще.