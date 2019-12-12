Новое правительство Финляндии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Декабря 2019 в 09:47:25
Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), финансов Катри Кулмуни (32), премьер Санна Марин (34), внутренних дел Мария Охисало (34).
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 12.12.2019 в 10:56:33 # 736750
В настоящее время Государственный совет состоит из 13 министерств:
Это часть правительства!
MишаМашкевич 12.12.2019 в 11:31:30 # 736751
Бытовой сексизм мхом обрасла я смотрю.
Причем тут опыт, возраст, пол. Работать в правительстве это вам не инженером в атомной станции работать. Семи пядей на лбу не надо иметь, главное человечность сохранять и пользу обществу нести.
Финны не дураки, раз их поставили на эти должности. Я например им завидиую. Потому что, у нас нет таких возможностей: чтобы молодые люди могли дослужиться до министра САМИ, без мампап, без бабла и мохнатой руки.
А те кто говорят, типа надо быть старымимудрым-это те люди которые боятся своей невостребованности и таким образом оправдываются(типа че еще делать старику).
Да и старость очень часто не мудрость.
Работать в правительстве это вам не инженером в атомной станции работать. Семи пядей на лбу не надо иметь
Вы это серьезно?
Чтобы принимать правильные решения и нести за них ответственность в масштабах страны, нужно вот именно что быть семи пядей во лбу, плюс иметь приличный опыт практической работы, и много чего еще.
MишаМашкевич 12.12.2019 в 11:42:03 # 736755
Цитата: Hairless от 12.12.2019 05:35:27
Quote:
Вы это серьезно?
Чтобы принимать правильные решения и нести за них ответственность в масштабах страны, нужно вот именно что быть семи пядей во лбу, плюс иметь приличный опыт практической работы, и много чего еще.
Quote:
Работать в правительстве это вам не инженером в атомной станции работать. Семи пядей на лбу не надо иметь
Вы это серьезно?
Чтобы принимать правильные решения и нести за них ответственность в масштабах страны, нужно вот именно что быть семи пядей во лбу, плюс иметь приличный опыт практической работы, и много чего еще.
И? У кого он есть интересно?
Мляяяя, меня бесит это, если честно. Делают из чиновников великомучеников, кладезь ума.
Форму правление, вертикаль власти и полные схемы с зонами ответственности еще придумали в Риме, где это охренно работала.
Если прочитаете конститутцию-там нет четкого расписание как в званиях органов МВД. Где каждые 3-5 лет, оно автоматом повышается.
Все мы люди. Даже самый умный человек, который еле дышит в силу возраста=мудрости может ошибиться.
В прочем как и мы
Так пусть хоть оленя северного ставят - мировому прогрессу или регрессу до лампочки
Цитата: acid от 12.12.2019 06:01:34Какое высокомерное отношение к развитой европейской стране, ни Казахстан, ни Россия в текущий момент не конкуренты по новым технологиям в сравнении с этой маленькой страной.
Это страна не игрок мировой арены, не диктатор научной, экономической, политической или иной воли.
В прочем как и мы
Так пусть хоть оленя северного ставят - мировому прогрессу или регрессу до лампочки
Это страна не игрок мировой арены, не диктатор научной, экономической, политической или иной воли.
В прочем как и мы
Так пусть хоть оленя северного ставят - мировому прогрессу или регрессу до лампочки
И тогда будет все как надо
Слева направо: вор, вор, вор, вор.
Т.е еще не известно что хуже
Рейтинг коррупционных стран
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
Фин - 3 место
Кз - 123
РФ - 126
Вот и поговорили
Цитата: Skype от 12.12.2019 09:30:34
нужен жизненный опыт и правильное распределение мозга в организме человека. Т.е мозги должный быть в голове, а не в жопе.
И тогда будет все как надо
нужен жизненный опыт и правильное распределение мозга в организме человека. Т.е мозги должный быть в голове, а не в жопе.
И тогда будет все как надо
Так у наших и мозгов то никогда не было, у наших бабки, кокешки (один общий көке!) да аппетит здоровенный!!!
Кеды. Ты бы лучше этим вдул бы, глядишь и работать бы стали получше.