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Политика
Новое правительство Финляндии
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danilov 12 Декабря 2019 в 09:47:25


Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), финансов Катри Кулмуни (32), премьер Санна Марин (34), внутренних дел Мария Охисало (34).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mikado 12.12.2019 в 09:50:32   # 736738
Сейчас придет Кеды и хана Финляндии.
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  строитель 12.12.2019 в 09:53:42   # 736739
Уж лучше так, чем наши менты—олигархи
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  Versus 12.12.2019 в 10:01:41   # 736741
какая-то дискриминация мужики) даёшь маскулизм!!!
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  NBE 12.12.2019 в 10:08:09   # 736743
Ничего не имею против, живут финны на порядок лучше нас, значит в управлении государством знают больше нас.
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  taraz1974 12.12.2019 в 10:21:04   # 736745
А чё все в черном? По мужикам траур держат? У финнов мужиков уже не осталось по ходу
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  КЕДЫ 12.12.2019 в 10:24:11   # 736746
Иррекция...
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  Софруджу 12.12.2019 в 10:26:12   # 736747
Не разделяю мнения, что молодёжь с каждым годом всё хуже и хуже. Молодёжь во все времена разная. Но управлять государством надо всё-таки, имея жизненный опыт. А он, опыт, приходит только с возрастом. И никак более. Поэтому возраст до 40 считаю приемлемым только в порядке исключения. Но делать это правилом это нонсенс. Также согласен, что женщины нужны в правительстве, но как-то не так густо.
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  Mikado 12.12.2019 в 10:34:48   # 736748
Наш ответ финнам (в таком же порядке).

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  Любитель ММА 12.12.2019 в 10:56:33   # 736750
Quote:
В настоящее время Государственный совет состоит из 13 министерств:

Это часть правительства!
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  MишаМашкевич 12.12.2019 в 11:31:30   # 736751
ух как боятся женщин во власти у нас.
Бытовой сексизм мхом обрасла я смотрю.
Причем тут опыт, возраст, пол. Работать в правительстве это вам не инженером в атомной станции работать. Семи пядей на лбу не надо иметь, главное человечность сохранять и пользу обществу нести.
Финны не дураки, раз их поставили на эти должности. Я например им завидиую. Потому что, у нас нет таких возможностей: чтобы молодые люди могли дослужиться до министра САМИ, без мампап, без бабла и мохнатой руки.
А те кто говорят, типа надо быть старымимудрым-это те люди которые боятся своей невостребованности и таким образом оправдываются(типа че еще делать старику).
Да и старость очень часто не мудрость.
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  Hairless 12.12.2019 в 11:35:27   # 736753
Quote:
Работать в правительстве это вам не инженером в атомной станции работать. Семи пядей на лбу не надо иметь

Вы это серьезно?
Чтобы принимать правильные решения и нести за них ответственность в масштабах страны, нужно вот именно что быть семи пядей во лбу, плюс иметь приличный опыт практической работы, и много чего еще.
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  MишаМашкевич 12.12.2019 в 11:42:03   # 736755
Цитата: Hairless от 12.12.2019 05:35:27
Quote:
Работать в правительстве это вам не инженером в атомной станции работать. Семи пядей на лбу не надо иметь

Вы это серьезно?
Чтобы принимать правильные решения и нести за них ответственность в масштабах страны, нужно вот именно что быть семи пядей во лбу, плюс иметь приличный опыт практической работы, и много чего еще.

И? У кого он есть интересно?
Мляяяя, меня бесит это, если честно. Делают из чиновников великомучеников, кладезь ума.
Форму правление, вертикаль власти и полные схемы с зонами ответственности еще придумали в Риме, где это охренно работала.
Если прочитаете конститутцию-там нет четкого расписание как в званиях органов МВД. Где каждые 3-5 лет, оно автоматом повышается.
Все мы люди. Даже самый умный человек, который еле дышит в силу возраста=мудрости может ошибиться.
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  acid 12.12.2019 в 12:01:34   # 736756
Это страна не игрок мировой арены, не диктатор научной, экономической, политической или иной воли.
В прочем как и мы
Так пусть хоть оленя северного ставят - мировому прогрессу или регрессу до лампочки
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  graf 12.12.2019 в 12:05:35   # 736757
А где же негры афроевропейцы???
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  NBE 12.12.2019 в 12:23:04   # 736758
Цитата: acid от 12.12.2019 06:01:34
Это страна не игрок мировой арены, не диктатор научной, экономической, политической или иной воли.
В прочем как и мы
Так пусть хоть оленя северного ставят - мировому прогрессу или регрессу до лампочки
Какое высокомерное отношение к развитой европейской стране, ни Казахстан, ни Россия в текущий момент не конкуренты по новым технологиям в сравнении с этой маленькой страной.
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  Джимбо 12.12.2019 в 13:52:27   # 736763
Качество жизни народа вот главный критерий правительства, и плевать женщина это 32-х лет или мужчина. Я против старых маразматиков которые далеко от народа и его ценностей. Я за то что бы они все в 65 на пенсию уходили, на работу на велосипеде и общественном транспорте. Вот тогда порядка станет больше и лучше и чтоб ни каких неприкосновенностей.
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  МарычЪ 12.12.2019 в 14:49:23   # 736768
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  Skype 12.12.2019 в 15:30:34   # 736771
нужен жизненный опыт и правильное распределение мозга в организме человека. Т.е мозги должный быть в голове, а не в жопе.

И тогда будет все как надо
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  juniorkz 12.12.2019 в 15:46:09   # 736773
Цитата: Mikado от 12.12.2019 04:34:48
Наш ответ финнам (в таком же порядке).


Слева направо: вор, вор, вор, вор.
Т.е еще не известно что хуже
Рейтинг коррупционных стран
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
Фин - 3 место
Кз - 123
РФ - 126
Вот и поговорили
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  Dragon 12.12.2019 в 16:16:04   # 736777
Цитата: Skype от 12.12.2019 09:30:34
нужен жизненный опыт и правильное распределение мозга в организме человека. Т.е мозги должный быть в голове, а не в жопе.

И тогда будет все как надо


Так у наших и мозгов то никогда не было, у наших бабки, кокешки (один общий көке!) да аппетит здоровенный!!!
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  bIP6bIC 12.12.2019 в 16:21:00   # 736778
Цитата: Mikado от 12.12.2019 04:34:48
Наш ответ финнам (в таком же порядке).


Кеды. Ты бы лучше этим вдул бы, глядишь и работать бы стали получше.
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  Dragon 12.12.2019 в 16:24:30   # 736780
Так этиж мазохисты кажись Кеды заебется вдувать этих бидаразов!!!
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