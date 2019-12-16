Канат Бозумбаев стал помощником Токаева

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danilov 18 Декабря 2019 в 17:22:39
"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником президента Республики Казахстан, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь министра энергетики Нурлыбек Женисбек объяснил уход Каната Бозумбаева с поста тем, что ему необходимо восстановить здоровье после перенесённой операции на шейный отдел позвоночника.
"По рекомендации медиков он должен минимизировать транспортные и авиапоездки. Также врачи рекомендуют длительное физиотерапевтическое восстановление. Как известно, должность министра подразумевает частые поездки и перелёты в регионы (на отраслевые объекты, станции и месторождения) и переговоры за рубежом с инвесторами и коллегами, в том числе с международными организациями (ОПЕК, МАГАТЭ)", – сообщил Нурлыбек Женисбек в Telegram.
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