"Опасный прецедент"

Комментарии, по рейтингу, по дате
Позорище на весь мир!- это когда прямь у дверей логовы КГБ (НКВД) один и столько жертв!!! А это бывший "дом" Хутина!
Цитата: Dragon от 20.12.2019 14:40:08
По аналогии ты бы еще про атакованный в 2001 году Пентагон вспомнил, если нет желания поискать, сколько "положили" одиночки в армии США, где их жертвы вооружены априори.
Раз любишь мешать несовместимые "ингредиенты", то у тебя нет ни малейшего права возмущаться на "индикатор":
Quote:
20 декабря 2019
Starliner не достигнет МКС и вернется в США https://lenta.ru/news/2019/12/20/starliner3/
Starliner не достигнет МКС и вернется в США https://lenta.ru/news/2019/12/20/starliner3/