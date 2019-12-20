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Политика
"Опасный прецедент"
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danilov 20 Декабря 2019 в 12:21:03


Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 20.12.2019 в 19:38:31   # 737142
Лихорадит "великую" , светоч демократии блин! Позорище на весь мир!
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  Dragon 20.12.2019 в 20:40:08   # 737150
Quote:
Позорище на весь мир!
- это когда прямь у дверей логовы КГБ (НКВД) один и столько жертв!!! А это бывший "дом" Хутина!
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  Ал 20.12.2019 в 20:52:03   # 737151
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  Ал 20.12.2019 в 21:55:13   # 737159
Цитата: Dragon от 20.12.2019 14:40:08



По аналогии ты бы еще про атакованный в 2001 году Пентагон вспомнил, если нет желания поискать, сколько "положили" одиночки в армии США, где их жертвы вооружены априори.

Раз любишь мешать несовместимые "ингредиенты", то у тебя нет ни малейшего права возмущаться на "индикатор":
Quote:
20 декабря 2019
Starliner не достигнет МКС и вернется в США https://lenta.ru/news/2019/12/20/starliner3/
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