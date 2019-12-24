Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Декабря 2019 в 15:50:49
В записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, министр отметил, что правительство "обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании", касающемся воздушного пространства над восточной Украиной. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны "будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу".
В этом же письме, добавил он, было выражено разочарование тем, что российские власти не смогли выполнить запрос прокуратуры о временном задержании жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по делу MH17.
"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства, - подчеркнул Блок. - Мы в долгу перед жертвами трагедии и их родственниками".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7403131
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства,Знают ведь мерзавцы всю правду, но делают вид, что ищут ее. Но в любом случае это подвижка в сторону установления истины. Может совесть проснулась?
Цитата: старик от 24.12.2019 16:14:55
Quote:
Quote:
"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства,Знают ведь мерзавцы всю правду, но делают вид, что ищут ее. Но в любом случае это подвижка в сторону установления истины. Может совесть проснулась?
Насчет совести это я сомневаюсь, хз чья там правда, но людей не вернуть(