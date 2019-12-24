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Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
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danilov 24 Декабря 2019 в 15:50:49
ГААГА, 23 декабря. /ТАСС/. Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, министр отметил, что правительство "обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании", касающемся воздушного пространства над восточной Украиной. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны "будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу".

В этом же письме, добавил он, было выражено разочарование тем, что российские власти не смогли выполнить запрос прокуратуры о временном задержании жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по делу MH17.

"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства, - подчеркнул Блок. - Мы в долгу перед жертвами трагедии и их родственниками".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7403131
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kol 24.12.2019 в 18:22:02   # 737337
Дайте пожрать чего нибудь, а то насрать под вашей дверью нечем.
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  старик 24.12.2019 в 22:14:55   # 737362
Quote:
"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства,
Знают ведь мерзавцы всю правду, но делают вид, что ищут ее. Но в любом случае это подвижка в сторону установления истины. Может совесть проснулась?
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  shlenchak 24.12.2019 в 23:36:46   # 737392
Цитата: старик от 24.12.2019 16:14:55
Quote:
"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства,
Знают ведь мерзавцы всю правду, но делают вид, что ищут ее. Но в любом случае это подвижка в сторону установления истины. Может совесть проснулась?

Насчет совести это я сомневаюсь, хз чья там правда, но людей не вернуть(
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  Ал 24.12.2019 в 23:48:20   # 737397
Если бы Цемах был хоть сколь-нибудь ценным свидетелем, а тем более, если бы имелись факты для обвинений, то его бы еще до обмена украинцев на украинцев в Нидерланды отправили...
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  Walter 25.12.2019 в 08:24:16   # 737427
ПроРоссийский пиздеж очередной
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