Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства,

Quote:Знают ведь мерзавцы всю правду, но делают вид, что ищут ее. Но в любом случае это подвижка в сторону установления истины. Может совесть проснулась?