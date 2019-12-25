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Политика
Эфиопская дамба, вызвавшая разногласия трех стран, готова на 70%.
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danilov 25 Декабря 2019 в 16:32:53
Большая часть работ по строительству Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) завершена несмотря на то, что продолжаются переговоры по разрешению спора о заполнении водохранилища плотины с Египтом и Суданом.



Генеральный менеджер проекта, инженер Кифле Хоро сказал, что две турбины, которые будут производить 750 МВт электроэнергии к началу 2021 года, успешно развиваются. Проект плотины планируется полностью завершить в 2023 году.

Кроме того, Судан, Египет и Эфиопия, стали ближе к тому, чтобы согласовать свои взгляды на заполнение водохранилища и эксплуатацию гигантской гидроэлектростанции. Представители трех стран продолжат обсуждение на встрече в Аддис-Абебе 9-10 января.

Стоимость проекта составила $4 млрд, дамбу начали строить в 2011 году. Планируется, что она станет крупнейшим производителем электроэнергии в Африке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 25.12.2019 в 17:26:44   # 737452
Quote:
Генеральный менеджер проекта, инженер Кифле Хоро сказал, что две турбины, ... , успешно развиваются.

Бл..., машинный перевод? Тексты никто не вычитывает? Корректоры вымерли как класс?
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  babki 25.12.2019 в 18:37:50   # 737457
За чей счёт банкет? Раз до сих пор спорят, значит эти страны денюшки в строительство не скидывались
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  старик 25.12.2019 в 19:06:21   # 737461
Насколько я знаю один блок среднестатистической АЭС вырабатывает в три раза больше энергии.
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  Mikado 25.12.2019 в 20:02:22   # 737469
Цитата: старик от 25.12.2019 13:06:21
Насколько я знаю один блок среднестатистической АЭС вырабатывает в три раза больше энергии.


В новости турбины для ГЭС. Для них вроде неплохая мощность. Только не указано, что эта цифра для одной или в сумме. Если каждая по 750, то это даже не хило, если в сумме, то средние турбинки.
На самой большой в России ГЭС - Саяно-Шушенской, стоят по 640 МВт.
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