Эфиопская дамба, вызвавшая разногласия трех стран, готова на 70%.
danilov 25 Декабря 2019 в 16:32:53
Большая часть работ по строительству Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) завершена несмотря на то, что продолжаются переговоры по разрешению спора о заполнении водохранилища плотины с Египтом и Суданом.
Генеральный менеджер проекта, инженер Кифле Хоро сказал, что две турбины, которые будут производить 750 МВт электроэнергии к началу 2021 года, успешно развиваются. Проект плотины планируется полностью завершить в 2023 году.
Кроме того, Судан, Египет и Эфиопия, стали ближе к тому, чтобы согласовать свои взгляды на заполнение водохранилища и эксплуатацию гигантской гидроэлектростанции. Представители трех стран продолжат обсуждение на встрече в Аддис-Абебе 9-10 января.
Стоимость проекта составила $4 млрд, дамбу начали строить в 2011 году. Планируется, что она станет крупнейшим производителем электроэнергии в Африке.