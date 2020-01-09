 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Каков слог, а?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Января 2020 в 09:11:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 09.01.2020 в 09:55:36   # 738344
Как добычу или добычу, кого-то третьего?

Поясните ваше сочинение пожалуйста
поощрить | покарать
  kubik 09.01.2020 в 09:57:18   # 738345
Когда, страной управляют травоядные, для страны это трагедия.
поощрить (4) | покарать
  Konstant 09.01.2020 в 12:16:54   # 738356
Радио Затык швабода нереально разжигает ту самую рознь дерьмократическую их заголовки и статьи это нечто ... из мухи такого слона сделают а Оссобенно тех кто на них пашет их жалко непатоиоты они.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь