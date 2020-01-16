Токаев предложил изменить модель госуправления

Резервные управленцы - это искусственное ограничение, что бы неугодные не пролезли во власть, так же это платформа для сыночков "элиты". Интересно кто же их сравнивает со 300 спартанцами...

В советское время во власть попадали с народа, пример тот же наш лидер нации. Нам нужны народные избранники, что бы мы могли реально выбирать акимов и повыше, тогда и будет изменения в лучшую сторону, а пока это напоминает борьбу Донкихота с ветряными мельницами...

Quote:Абсолютно согласен, пока народ сам не будет выбирать, ничего не изменится в нашей стране! Ставят кого-то, откуда-то, кто больше занес или подлизал, своих родственников опять же...