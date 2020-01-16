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Политика
Токаев предложил изменить модель госуправления
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danilov 16 Января 2020 в 09:31:07


Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 16.01.2020 в 09:48:54   # 738924
Резервные управленцы - это искусственное ограничение, что бы неугодные не пролезли во власть, так же это платформа для сыночков "элиты". Интересно кто же их сравнивает со 300 спартанцами...
В советское время во власть попадали с народа, пример тот же наш лидер нации. Нам нужны народные избранники, что бы мы могли реально выбирать акимов и повыше, тогда и будет изменения в лучшую сторону, а пока это напоминает борьбу Донкихота с ветряными мельницами...
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  sarmat 16.01.2020 в 09:53:31   # 738926
300 спартанцев решат все проблемы казахстанцев!!!
Ура. Товарищи!
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  SPYKER X 16.01.2020 в 11:41:33   # 738948
Quote:
Резервные управленцы - это искусственное ограничение, что бы неугодные не пролезли во власть, так же это платформа для сыночков "элиты". Интересно кто же их сравнивает со 300 спартанцами...
В советское время во власть попадали с народа, пример тот же наш лидер нации. Нам нужны народные избранники, что бы мы могли реально выбирать акимов и повыше, тогда и будет изменения в лучшую сторону, а пока это напоминает борьбу Донкихота с ветряными мельницами...

Абсолютно согласен, пока народ сам не будет выбирать, ничего не изменится в нашей стране! Ставят кого-то, откуда-то, кто больше занес или подлизал, своих родственников опять же...
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  htmaker 16.01.2020 в 12:12:55   # 738957
Стало быть готовят новый клан
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  alpha_portal 16.01.2020 в 13:21:39   # 738960
Цитата: SPYKER X от 16.01.2020 05:41:33
Quote:
Резервные управленцы - это искусственное ограничение, что бы неугодные не пролезли во власть, так же это платформа для сыночков "элиты". Интересно кто же их сравнивает со 300 спартанцами...
В советское время во власть попадали с народа, пример тот же наш лидер нации. Нам нужны народные избранники, что бы мы могли реально выбирать акимов и повыше, тогда и будет изменения в лучшую сторону, а пока это напоминает борьбу Донкихота с ветряными мельницами...

Абсолютно согласен, пока народ сам не будет выбирать, ничего не изменится в нашей стране! Ставят кого-то, откуда-то, кто больше занес или подлизал, своих родственников опять же...

Народ и выбирает... из того что положили на "стол"
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  Софруджу 16.01.2020 в 13:42:27   # 738961
NBE 16.01.2020 в 09:48:54 # 738924
Так называемый резерв управленцев это фикция и игра в демократию. Я знаю ни одного человека, которые успешно прошли в этот самый резерв, сдав всякие тесты, подтвердив нужные компетенции и т.д. и, главное, попав в статистику, как у нас всё хорошо с резервом и в возрастном, и в образовательном, и социальном, и в национальном вопросе. Вот они молодые, образованные, не "сыночки", и даже не титульные ребята - а уже в резерве! Есть одно "но". В резерве они остаются навечно. Т.е. дальше ничего не происходит. И в управленцы попадают те, кто надо
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