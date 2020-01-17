Мишустин утверждён в должности премьера

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danilov 17 Января 2020 в 11:14:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 17.01.2020 в 12:18:02 # 739031
«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин
15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства — после послания президента Федеральному собранию, где прозвучали предложения изменить Конституцию. На место премьера Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Что о нем известно — в обзоре РБК
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/15/01/2020/5e1f4a299a7947eeb1270ea0
15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства — после послания президента Федеральному собранию, где прозвучали предложения изменить Конституцию. На место премьера Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Что о нем известно — в обзоре РБК
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/15/01/2020/5e1f4a299a7947eeb1270ea0
Цитата: КЕДЫ от 17.01.2020 08:53:04
На Лаврентия Сергеевича Берия похож.
На Лаврентия Сергеевича Берия похож.
У Берии папу Павликом звали.
А Сергеич, это "пятнистый" из рекламы пиццы.
Цитата: Mikado от 17.01.2020 09:14:00
У Берии папу Павликом звали.
А Сергеич, это "пятнистый" из рекламы пиццы.
Цитата: КЕДЫ от 17.01.2020 08:53:04
На Лаврентия Сергеевича Берия похож.
На Лаврентия Сергеевича Берия похож.
У Берии папу Павликом звали.
А Сергеич, это "пятнистый" из рекламы пиццы.
Не надо спорить. Надо лучше историю в школе учить было Вам. Чтобы не позориться. Какой еще Павлик? Насмешили
Цитата: КЕДЫ от 17.01.2020 09:49:01
Не надо спорить. Надо лучше историю в школе учить было Вам. Чтобы не позориться. Какой еще Павлик? Насмешили
Не надо спорить. Надо лучше историю в школе учить было Вам. Чтобы не позориться. Какой еще Павлик? Насмешили
Павел Хухаевич Берия - его батя.
Да и когда я в школе учился, про Берию в школьной программе особо не было сделано акцента. Не знаю как сейчас. Но помимо этого хватало литературы для получения знаний. Вот, например, не многие знают, что сын Берии был женат на внучке Максима Горького.
Так что у меня с историей лады всегда были, а вот у вас похоже с этим проблемы. Либо ваш препод-историк план курил перед уроком.
Можно поинтересоваться ФИО его отца в вашем варианте истории?
плять это Казахстанский ресурс или всетаки РоссийскийВсе ведь очень просто-не открывайте пост, который Вам не нравится. Я например так делаю.
Цитата: X-Daemon от 17.01.2020 11:38:31
плять это Казахстанский ресурс или всетаки Российский
плять это Казахстанский ресурс или всетаки Российский
А что Вам не нравится? Большинство людей, посещающих сайт, интересуются тем, что произошло в России. И даже где-нибудь в Чили тоже. Если Вам интересна только жизнь своего аула, или своей улицы, то просто не заходите сюда