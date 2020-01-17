Мишустин утверждён в должности премьера

«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства — после послания президента Федеральному собранию, где прозвучали предложения изменить Конституцию. На место премьера Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Что о нем известно — в обзоре РБК...Подробнее на РБК: