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Политика
Мишустин утверждён в должности премьера
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danilov 17 Января 2020 в 11:14:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 17.01.2020 в 12:18:02   # 739031
С Димкой было херово, теперь Мишка сделает еще хуже. Выдвиженец от элиты , которая уже давно потеряла связь с миром.
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  Ал 17.01.2020 в 12:20:44   # 739032
Quote:
«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин
15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства — после послания президента Федеральному собранию, где прозвучали предложения изменить Конституцию. На место премьера Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Что о нем известно — в обзоре РБК
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/15/01/2020/5e1f4a299a7947eeb1270ea0

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  КЕДЫ 17.01.2020 в 14:53:04   # 739048
На Лаврентия Сергеевича Берия похож.
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  Mikado 17.01.2020 в 15:14:00   # 739053
Цитата: КЕДЫ от 17.01.2020 08:53:04
На Лаврентия Сергеевича Берия похож.

У Берии папу Павликом звали.
А Сергеич, это "пятнистый" из рекламы пиццы.
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  КЕДЫ 17.01.2020 в 15:49:01   # 739056
Цитата: Mikado от 17.01.2020 09:14:00
Цитата: КЕДЫ от 17.01.2020 08:53:04
На Лаврентия Сергеевича Берия похож.

У Берии папу Павликом звали.
А Сергеич, это "пятнистый" из рекламы пиццы.


Не надо спорить. Надо лучше историю в школе учить было Вам. Чтобы не позориться. Какой еще Павлик? Насмешили
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  Mikado 17.01.2020 в 16:05:25   # 739058
Цитата: КЕДЫ от 17.01.2020 09:49:01

Не надо спорить. Надо лучше историю в школе учить было Вам. Чтобы не позориться. Какой еще Павлик? Насмешили


Павел Хухаевич Берия - его батя.
Да и когда я в школе учился, про Берию в школьной программе особо не было сделано акцента. Не знаю как сейчас. Но помимо этого хватало литературы для получения знаний. Вот, например, не многие знают, что сын Берии был женат на внучке Максима Горького.
Так что у меня с историей лады всегда были, а вот у вас похоже с этим проблемы. Либо ваш препод-историк план курил перед уроком.
Можно поинтересоваться ФИО его отца в вашем варианте истории?
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  X-Daemon 17.01.2020 в 17:38:31   # 739066
плять это Казахстанский ресурс или всетаки Российский
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  старик 17.01.2020 в 18:15:19   # 739074
Quote:
плять это Казахстанский ресурс или всетаки Российский
Все ведь очень просто-не открывайте пост, который Вам не нравится. Я например так делаю.
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  Софруджу 17.01.2020 в 18:23:37   # 739076
Цитата: X-Daemon от 17.01.2020 11:38:31
плять это Казахстанский ресурс или всетаки Российский


А что Вам не нравится? Большинство людей, посещающих сайт, интересуются тем, что произошло в России. И даже где-нибудь в Чили тоже. Если Вам интересна только жизнь своего аула, или своей улицы, то просто не заходите сюда
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