Казахстан-2020: Оппозиция в законе

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философ 20 Января 2020 в 15:40:40
На втором заседании Национального совета общественного доверия президент Токаев выдвинул ряд инициатив, назвав их первыми шагами осторожной политической либерализации. Один из них – закрепление в законе «О Парламенте» статуса парламентской оппозиции.
Партия власти, считает глава государства, должна поделиться полномочиями, в частности, отдавав оппозиционерам один из предусмотренных Конституцией семи парламентских комитетов.
Сразу же после заявления Токаева председатель оппозиционной партии, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Ак Жол» Азат Перуашев вспомнил о старом законопроекте «О парламентской оппозиции». Проект ранее уже продвигался Перуашевым, но безуспешно. Учитывая, что инициатива президента Токаева как будто нацелена на «Ак Жол» так, как если бы Перуашев нашептал её одному из спичрайтеров главы государства, документ, без всяких сомнений, заслуживает рассмотрения.
Итак, парламентская оппозиция хочет выдвигать своих кандидатов в председатели Комитетов и вице-спикеров Палаты. Более того, «Ак Жол» целится на позицию (!) председателя Комитета по финансам и бюджету. По проекту, позволить выдвигаться на эту должность предлагается лишь депутатам от оппозиционных фракций. Таким образом, отмечают разработчики, парламент сможет эффективнее контролировать использование бюджетных средств. Более того, «Ак Жол» стремится закрепить за Оппозицией право выдвижения кандидатуры председателя Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а также одного рядового члена Комитета. Кроме того, по законопроекту «Ак Жола» предполагается, что в министерствах финансово-экономического блока всегда должен быть вице-министр, выдвинутый парламентской оппозицией.
Предложенный блок мер вряд ли будет принят в таком виде. В стране действует партийное правительство, назначаемое парламентским большинством. Если Оппозиция крепко запустит руку в контроль над бюджетами через профильный парламентский комитет и профильную контрольно-надзорную службу, то возможность партийного кабинета реализовывать самостоятельную политику резко сократится, ведь работа казахстанского правительства - это в первую очередь распределение бюджетов. Кроме того, квоты на оппозиционных вице-министров можно будет легко саботировать, ведь распределение полномочий между заместителями закрепляется приказом министра, который может отдать нежеланному заместителю либо незначимый минимум, либо самый расстрельный участок.
Так же «Ак Жол» требует, чтобы деятельность оппозиционных партий освещалась в рамках государственного заказа наравне с правящей партией. Тут правильным было бы задать вопрос – а почему вообще государственный заказ должен тратиться на освещение деятельности политических партий? А если и должен, то непонятно, почему распределение должно происходить поровну, а не пропорционально доле представленности в парламенте. В таком случае, большинство логично будет получать больше освещения, что в дальнейшем подразумевает постоянное поддержание позиций - замкнутый круг.
Лидер «Ак Жола» требует защиты прав оппозиционеров на свободу выражения от диктата парламентского руководства. В чем это заключается? Во-первых, Оппозицию нельзя прерывать при изложении ее официальной позиции. Во-вторых, парламентское большинство не должно иметь возможности снимать с оппозиционеров депутатскую неприкосновенность без согласия оппозиционной фракции. Другими словами, Оппозиция пытается создать щит на случай кризисной ситуации, если правящая партия начнет давить на несогласных всеми возможными способами.
Самый популистский и до известной степени хитрый ход спрятан в 16 статье законопроекта: «Финансирование социальных программ парламентской оппозиции». Азат Перуашев требует, чтобы не менее 1% от республиканского бюджета передавалось под управление оппозиционных фракций для направления их на социальные программы, оставшиеся без внимания правительства. То есть, оппозиционная партия получит несколько сотен миллионов долларов, которые сможет спокойно раздать населению под видом социальных программ. Фактически, оппозиционные партии смогут проводить проплаченные государством популистские избирательные компании, не неся никакой ответственности на общее положение дел. Получается своего рода «подкуп избирателей» под видом совместного управления бюджетом.
Теперь Азату Перуашеву осталось лишь убедить Администрацию Президента в пригодности своего старого законопроекта, чтобы там дали отмашку на внесение его на рассмотрение Мажилиса, а после -убедить парламентское большинство не пускать документ под откос. Конечно, если к моменту рассмотрения Парламент не будет распущен.
Между тем, в закон об Оппозиции можно было бы добавить некоторые пункты.
Во-первых, во всех постоянных комитетах необходимо ввести позицию Старшего члена комитета (Ranking member), которая будет принадлежать оппозиционным партиям. Старший член комитета мог бы получать ту же самую информацию, что и председатель комитета, а его особое мнение включалось бы в заключения комитета, подписанные председателем комитета. Кроме того, Старший член всегда имел бы право немедленного официального комментария на любые официальные выступления председателя комитета.
Во-вторых, в Палате можно ввести позицию Лидера меньшинства (minority leader), которую будет занимать председатель второй по размеру фракции в Мажилисе. Лидер меньшинства получал бы информационные брифинги от правительства и специальных государственных органов в том же объёме, что и спикер Палаты. Кроме того, за ним необходимо было бы закрепить преимущественное право выступления на пленарных заседаниях Мажилиса по любым вопросам. Лидер меньшинства должен иметь возможность делегировать при необходимости свое право на выступление любому другому члену парламента. Официальные запросы Лидера меньшинства в государственные органы, включая премьер-министра, министерства и ведомства, а также региональные администрации, рассматривались бы в особом приоритетном порядке. И наконец, Лидер меньшинства имел бы право на не менее, чем две эксклюзивные личные встречи с Президентом Республики в год.
И, в-третьих, депутаты от оппозиционных партий должны иметь право единогласно потребовать поставить перед премьер-министром вопрос об увольнении любого политического служащего в составе правительства (вице-премьеры, министры, вице-министры). Перед голосованием проходили бы публичные дебаты, на которых мог бы выступить тот, в отношении которого голосуется консолидированная оппозиционная резолюция. Премьер-министр в этой ситуации имел бы право на обоснованный отказ, который должен быть публичным. Консолидированное требование об увольнении по каждому члену правительства могло бы выдвигаться не чаще, чем раз в четыре месяца. Если оппозиционные депутаты дважды в течение одного года единогласно выступали бы за отставку одного и того же члена правительства, вопрос передавался на рассмотрение Президенту Республики. Президент, с другой стороны, имел бы право отказать в увольнении члена правительства. Если же против какого-то члена правительства трижды в течение полутора лет собиралась бы консолидированная позиция всех оппозиционных депутатов, он автоматически отстранялся от своей должности. Этот механизм позволит Оппозиции держать особенно неэффективных чиновников в тонусе, при этом, не допуская перманентного импичмента в отношении действующего правительства.
16.01.2020 Автор: Газиз Абишев
https://ia-centr.ru/experts/gaziz-abishev/kazakhstan-2020-oppozitsiya-v-zakone/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Bako от 20.01.2020 17:21:21пластиковые окна, 2-3 слоя стекловаты на чердаке, алюминиевые радиаторы побольше (на каждый квадратный метр 1 шт), настенный дешевый котел = все это дало экономии раза в 3-4, и все по бюджетному.
А то в зимнее время в частном секторе совсем много получается
А то в зимнее время в частном секторе совсем много получается