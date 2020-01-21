Реально с низов поднялся

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danilov 21 Января 2020 в 14:13:45
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https://www.udp-rk.kz/ru/about/management/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я подумал что из трактористов , какого - нибудь дальнего аула .
Цитата: Yerla от 21.01.2020 08:38:34
ХЗ канеш .. может низя так думить .. но какбэ хочется видеть эээмммм .. как бы так сказать то .. в общем видеть в правительстве людей с более пиздатым опытом работы .. нежели просто официант и т.д. ..
ХЗ канеш .. может низя так думить .. но какбэ хочется видеть эээмммм .. как бы так сказать то .. в общем видеть в правительстве людей с более пиздатым опытом работы .. нежели просто официант и т.д. ..
Управделами это какбэ завхоз обслуживающий персонал
Цитата: Bako от 21.01.2020 08:51:24
Хорошо подавал еду? Красиво улыбался? Или четко обсчитывал? Как подняться с офицанта в чиновники? Напишите инструкцию
Хорошо подавал еду? Красиво улыбался? Или четко обсчитывал? Как подняться с офицанта в чиновники? Напишите инструкцию
На