 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Реально с низов поднялся
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Января 2020 в 14:13:45

759x483
( 73.32Кб)

https://www.udp-rk.kz/ru/about/management/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 21.01.2020 в 14:34:22   # 739392

Я подумал что из трактористов , какого - нибудь дальнего аула .
поощрить | покарать
  Yerla 21.01.2020 в 14:35:47   # 739393
поощрить | покарать
  Yerla 21.01.2020 в 14:38:34   # 739394
ХЗ канеш .. может низя так думить .. но какбэ хочется видеть эээмммм .. как бы так сказать то .. в общем видеть в правительстве людей с более пиздатым опытом работы .. нежели просто официант и т.д. ..
поощрить (2) | покарать
  строитель 21.01.2020 в 14:41:43   # 739396
Цитата: Yerla от 21.01.2020 08:38:34
ХЗ канеш .. может низя так думить .. но какбэ хочется видеть эээмммм .. как бы так сказать то .. в общем видеть в правительстве людей с более пиздатым опытом работы .. нежели просто официант и т.д. ..


Управделами это какбэ завхоз обслуживающий персонал
поощрить (2) | покарать
  Bako 21.01.2020 в 14:51:24   # 739401
Хорошо подавал еду? Красиво улыбался? Или четко обсчитывал? Как подняться с офицанта в чиновники? Напишите инструкцию
поощрить | покарать
  jumanjiqz 21.01.2020 в 14:58:06   # 739403
Цитата: Bako от 21.01.2020 08:51:24
Хорошо подавал еду? Красиво улыбался? Или четко обсчитывал? Как подняться с офицанта в чиновники? Напишите инструкцию

Насосервировал!
поощрить (1) | покарать
  NBE 21.01.2020 в 15:23:12   # 739406
Дядька на своем месте сидит, под красивым название должности скрывается работа завхоза и организатора банкетов, праздников для аппарата президента. Думаю свою работу он знает на отлично , 9 лет отпахал официантом
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь