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Политика
Лукашенко: Россия не даёт согласия на поставку нефти из Казахстана в Беларусь
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старик 22 Января 2020 в 09:38:22
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Беларуси из Казахстана, передает РИА Новости.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - приводит его слова агентство Белта.

Ранее президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок.

Как пишет РИА Новости, Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". А первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник стало известно, что Минск закупил партию норвежской нефти в 80 тысяч тонн, которая будет доставлена через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге.

В начале декабря 2019 года вице-министр энергетики Асет Магауов говорил, что Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах.

"Их больше интересует сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля, которые они могли бы использовать на своих заводах. В нефти они заинтересованы. Общее количество, которое было в переговорах озвучено, более 3,2 миллиона тонн они хотели бы получить в виде нефти, газойля или нафты разными видами транспорта. Переговоры ведутся. По соглашению к консенсусу мы пришли", - сказал Магауов.

По его словам, должны были пройти внутригосударственные процедуры согласования с другими министерствами, лингвистической, научно-правовой экспертизой. "Когда мы по объемам с белорусской стороной договоримся, то можно будет разговаривать о маршрутах транспортировки с коллегами из России", - сообщал Магауов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 22.01.2020 в 10:23:38   # 739477
А что в РФ есть пустая труба специально для прокачки того и тогда, что и когда Батька захочет?
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  acid 22.01.2020 в 10:51:57   # 739479
да надо ему просто накинуть такой же процент за прокачку по своей территории что и он для России накинул
и пусть покупает хоть в США
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  Ара горный 22.01.2020 в 11:23:31   # 739480


Белорусская нефтяная компания БНК приобрела партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Об этом сообщило накануне агентство Reuters.
Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда. Танкер Breiviken с 80 000 тоннами нефти прибудет 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ (Нафтан) по железной дороге.

https://korrespondent.net/business/economics/4184591-belarus-nachala-zakupat-neft-u-norvehyy
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  Hairless 22.01.2020 в 12:55:44   # 739482
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Цитата: Ара горный от 22.01.2020 05:23:31


Белорусская нефтяная компания БНК приобрела партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Об этом сообщило накануне агентство Reuters.
Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда. Танкер Breiviken с 80 000 тоннами нефти прибудет 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ (Нафтан) по железной дороге.

https://korrespondent.net/business/economics/4184591-belarus-nachala-zakupat-neft-u-norvehyy


Небратский "Korrespondent.net" умолчал о том, что

""Нефть Johan Sverdrup по своим характеристикам сходна с российской Urals и может конкурировать с ней, отмечает агентство. Однако стоимость поставок альтернатив российской нефти всегда превышали стоимость сырья, закупаемого в России. Та же самая ситуация и с норвежской Johan Sverdrup: источник Reuters в порту Клайпеда рассказал, что поставки нефти по железной дороге в Новополоцк, где расположен НПЗ, обойдутся существенно дороже, чем поставки сырья по российским нефтепроводам. Транспортировка цистернами повысит стоимость нефти на $20 за тонну."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/01/2020/5e25ff8e9a79472802209c33
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  Софруджу 22.01.2020 в 13:04:49   # 739486
Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ (Нафтан) по железной дороге.

Да? А чо по железной дороге? Псаки говорила, что Белоруссия морская держава
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  Ара горный 22.01.2020 в 13:15:52   # 739488
Цитата: Софруджу от 22.01.2020 07:04:49
Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ (Нафтан) по железной дороге.

Да? А чо по железной дороге? Псаки говорила, что Белоруссия морская держава


Ну пойдите и у Псаки и спросите. А Бацька будет поддерживать многовекторность. Надеяться на Кремль в данной ситуации не самое верное решение, Бацька всегда это знал, и с соседями не срался. Ни с Украиной, ни с Польшей и Литвой.
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