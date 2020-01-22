Лукашенко: Россия не даёт согласия на поставку нефти из Казахстана в Беларусь

Белорусская нефтяная компания БНК приобрела партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Об этом сообщило накануне агентство Reuters.Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда. Танкер Breiviken с 80 000 тоннами нефти прибудет 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ (Нафтан) по железной дороге.