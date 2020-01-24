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Политика
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан
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философ 24 Января 2020 в 16:16:22
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан 1-2 февраля, сообщил в пятницу глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.

"Визит запланирован на 1-2 февраля", - сказал Тлеуберди журналистам.

https://ria.ru/20200124/1563813684.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 24.01.2020 в 16:47:38   # 739674
Тааак. Шефы едут. Карайте хозяева земель
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  строитель 24.01.2020 в 16:48:33   # 739675
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  едридмадрид 24.01.2020 в 16:55:33   # 739678
Цитата: Dior от 24.01.2020 10:47:38
Тааак. Шефы едут. Карайте хозяева земель


не бери на понт дешевым популизмом
на этом сайте совсем другая " атмосфера" верхушка сайта БДИТ ( иначе как тут раннее сообщали, российский грант будет аннулирован для этого сайта )
и строго следит чтоб за пророссийской и антиамериканской тематикой
скорее, тебя платные тролли и прочие в АПЛОДИСМЕНТАХ ( лайках) искупают
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  Dior 24.01.2020 в 17:01:47   # 739682
Цитата: едридмадрид от 24.01.2020 10:55:33
Цитата: Dior от 24.01.2020 10:47:38
Тааак. Шефы едут. Карайте хозяева земель


не бери на понт дешевым популизмом
на этом сайте совсем другая " атмосфера" верхушка сайта БДИТ ( иначе как тут раннее сообщали, российский грант будет аннулирован для этого сайта )
и строго следит чтоб за пророссийской и антиамериканской тематикой
скорее, тебя платные тролли и прочие в АПЛОДИСМЕНТАХ ( лайках) искупают

Я готов. Пусть рукоплескают. Значит правду сказал
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  Yerla 24.01.2020 в 17:11:48   # 739685
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  ИНКВИЗИТОР 24.01.2020 в 17:42:43   # 739691
Проверьте этого помпео на наличие вирусов а то чет ссыкотно мне недобрый он да и не к добру он к нам едет без приглашения...
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  едридмадрид 24.01.2020 в 17:55:28   # 739692
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 24.01.2020 11:42:43
Проверьте этого помпео на наличие вирусов а то чет ссыкотно мне недобрый он да и не к добру он к нам едет без приглашения...


есть специальные международные протоколы, всё запланировано визит Помпео должен быть состояться чуть раннее ( по моему в декабре )
он кстати посетит не только Казахстан но и другие страны Средней ( Центральной) Азии

так что его ждали и ждут давно
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