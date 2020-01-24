Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 24 Января 2020 в 16:16:22
"Визит запланирован на 1-2 февраля", - сказал Тлеуберди журналистам.
https://ria.ru/20200124/1563813684.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 24.01.2020 в 16:55:33 # 739678
не бери на понт дешевым популизмом
на этом сайте совсем другая " атмосфера" верхушка сайта БДИТ ( иначе как тут раннее сообщали, российский грант будет аннулирован для этого сайта )
и строго следит чтоб за пророссийской и антиамериканской тематикой
скорее, тебя платные тролли и прочие в АПЛОДИСМЕНТАХ ( лайках) искупают
Цитата: едридмадрид от 24.01.2020 10:55:33
не бери на понт дешевым популизмом
на этом сайте совсем другая " атмосфера" верхушка сайта БДИТ ( иначе как тут раннее сообщали, российский грант будет аннулирован для этого сайта )
и строго следит чтоб за пророссийской и антиамериканской тематикой
скорее, тебя платные тролли и прочие в АПЛОДИСМЕНТАХ ( лайках) искупают
не бери на понт дешевым популизмом
на этом сайте совсем другая " атмосфера" верхушка сайта БДИТ ( иначе как тут раннее сообщали, российский грант будет аннулирован для этого сайта )
и строго следит чтоб за пророссийской и антиамериканской тематикой
скорее, тебя платные тролли и прочие в АПЛОДИСМЕНТАХ ( лайках) искупают
Я готов. Пусть рукоплескают. Значит правду сказал
ИНКВИЗИТОР 24.01.2020 в 17:42:43 # 739691
едридмадрид 24.01.2020 в 17:55:28 # 739692
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 24.01.2020 11:42:43
Проверьте этого помпео на наличие вирусов а то чет ссыкотно мне недобрый он да и не к добру он к нам едет без приглашения...
Проверьте этого помпео на наличие вирусов а то чет ссыкотно мне недобрый он да и не к добру он к нам едет без приглашения...
есть специальные международные протоколы, всё запланировано визит Помпео должен быть состояться чуть раннее ( по моему в декабре )
он кстати посетит не только Казахстан но и другие страны Средней ( Центральной) Азии
так что его ждали и ждут давно