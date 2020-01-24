Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан

Цитата: Dior от

Тааак. Шефы едут. Карайте хозяева земель Тааак. Шефы едут. Карайте хозяева земель

не бери на понт дешевым популизмомна этом сайте совсем другая " атмосфера" верхушка сайта БДИТ ( иначе как тут раннее сообщали, российский грант будет аннулирован для этого сайта )и строго следит чтоб за пророссийской и антиамериканской тематикойскорее, тебя платные тролли и прочие в АПЛОДИСМЕНТАХ ( лайках) искупают