Бывший капитан сборной Казахстана решил стать мэром в США

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философ 27 Января 2020 в 14:54:24
«Я влюбился в Гранд-Форкс в 2001 году, когда приехал сюда играть за команду университета Северной Дакоты. Спустя 19 лет любовь осталась прежней, если не стала большей. Я хочу послужить городу, который воплотил мои мечты в реальность. Пришло время привнести новую жизнь и свежую энергию в Гранд-Форкс. Я люблю Гранд-Форкс и очень хочу служить обществу!», – написал Боченски в Инстаграме.
Напомним, Брэндон Боченски перешел в «Барыс» в начале сезона-2010/2011. За клуб из столицы Казахстана, который остался для Боченски единственной командой во время его выступлений в КХЛ, хоккеист выступал с 2010 по 2017 год. За семь сезонов он записал на свой счет 397 (160+237) очков в 399 матчах КХЛ.
С 2015 года Боченски играл за сборную Казахстана, был ее капитаном. В форме национальной команды он сыграл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.
В 2017 году Боченски объявил о завершении спортивной карьеры, но в июле 2018 года вернулся в «Барыс», подписав с клубом контракт на год. Летом 2019 года хоккеист вновь объявил о завершении карьеры и вернулся в США, переехав в вышеупомянутый город Гранд-Форкс и начав работать в компании Berkshire Hathaway Homeservices Inc.
Официальный старт избирательной кампании Брэндона Боченски намечен на 31 января.
https://prosports.kz/news/434935-eks-kapitan-barysa-brendon-bochenski-ballotiruetsya-v-mery-odnogo-iz-gorodov-ssha
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