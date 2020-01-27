Визит госсекретаря Помпео в Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан

Государственный секретарь Майкл Р. Помпео отправится в Лондон, Великобритания; Киев, Украина; Минск, Беларусь; Нур-Султан, Казахстан; и Ташкент, Узбекистан с 29 января по 4 февраля.
Секретарь Помпео отправится в Лондон 29 января, где встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, чтобы подтвердить особые отношения после ухода Великобритании из ЕС и обсудить пути расширения и углубления торговых связей.
Затем 30 января министр отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Секретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском, чтобы почтить память погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
1 февраля в Минске секретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать наши двусторонние отношения.
После визита в Минск секретарь посетит Нур-Султан, где встретится с президентом Казахстана Токаевым, первым президентом Назарбаевым и министром иностранных дел Тилеуберди, чтобы подтвердить нашу общую приверженность миру, процветанию и безопасности в Центральной Азии.
Затем секретарь отправится в Ташкент 2-3 февраля, где встретится с президентом Мирзиёевым и министром иностранных дел Камиловым, чтобы подчеркнуть поддержку США реформ Узбекистана и суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.
В Ташкенте Секретарь также примет участие в министерском совещании С5 + 1 с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы подчеркнуть поддержку США в отношении более связанной, более процветающей и более безопасной Центральной Азии, последовательной с новой стратегией США по Центральной Азии