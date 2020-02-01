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Политика
Визит Мишустина в Казахстан. Встреча с Токаевым
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danilov 01 Февраля 2020 в 12:05:54
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит главы правительства России Михаила Мишустина имеет практическое и символическое значение для развития сотрудничества между Казахстаном и РФ в рамках ЕАЭС, передает сайт Акорды.

Свой первый зарубежный визит в качестве председателя правительства вы совершаете в Казахстан, в этом мы видим символическое значение и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС, - сказал Токаев на встрече с Мишустиным в своей резиденции.
В свою очередь, Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.

У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов, наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС. Во многом это заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которым я, надеюсь, сегодня увижусь, - отметил Мишустин.
Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.

30 января в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета.

Кроме того, Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность председателя правительства России.

Я хотел бы поздравить вас с назначением на эту высокую должность и пожелать успехов на благо России, также хотел бы передать привет и наилучшие пожелания моему коллеге, президенту РФ Владимиру Путину, - сказал он.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Bako 01.02.2020 в 12:25:51   # 740090
Замечаю не в первый раз - перед встречей с американцами, почти на кануне приезжают из России
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  htmaker 01.02.2020 в 13:51:50   # 740091
На видео говорится о нашей продвинутой налоговой)) Они наверное не сталкивались с тем как глючит вся эта система. Кроме того, как не зайдёшь в налоговую, там электронная очередь не работает месяцами, и на кассе один кассир, видимо все кассы работают тогда, когда приезжает только проверка.
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  Walter 01.02.2020 в 14:42:21   # 740093
Вооще приехали без предупреждения. На Аль Фараби не попасть было. В спортзал не попал из за них. В следующий раз пусть предупреждают.
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  Dior 01.02.2020 в 16:26:52   # 740096
Встретились две марионетки
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