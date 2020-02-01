Визит Мишустина в Казахстан. Встреча с Токаевым

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danilov 01 Февраля 2020 в 12:05:54
Свой первый зарубежный визит в качестве председателя правительства вы совершаете в Казахстан, в этом мы видим символическое значение и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС, - сказал Токаев на встрече с Мишустиным в своей резиденции.
В свою очередь, Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов, наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС. Во многом это заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которым я, надеюсь, сегодня увижусь, - отметил Мишустин.
Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.
30 января в Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета.
Кроме того, Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность председателя правительства России.
Я хотел бы поздравить вас с назначением на эту высокую должность и пожелать успехов на благо России, также хотел бы передать привет и наилучшие пожелания моему коллеге, президенту РФ Владимиру Путину, - сказал он.
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