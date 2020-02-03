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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
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danilov 03 Февраля 2020 в 11:32:02
Президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана, однако Киев будет добиваться большей суммы.
"Иранская сторона, она нам сразу предложила 80 000 долларов каждой семье, за каждую жертву..это совсем мало. Будем давить на большую сумму", - заявил Зеленский в интервью ТСН.
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Пермяк
03.02.2020 в 11:56:08
# 740174
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старик
03.02.2020 в 13:32:46
# 740182
Сколько Украина заплатила жертвам авиакатастрофы ТУ 154, который она (украина) сбила?
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