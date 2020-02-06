Госдеп опубликовал документ о стратегии США в Казахстане

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danilov 07 Февраля 2020 в 10:29:53
"Соединенным Штатам необходимо сделать упор на сотрудничество в тех областях, где у них есть сравнительные преимущества, в частности, для поощрения участия частного сектора и прозрачных государственных политик и правил, которые способствуют соблюдению международных стандартов, включая экологические гарантии", - сообщается в стратегии.
Отмечается, что США были в числе первых стран, приветствовавших независимость Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"Соединенные Штаты предоставили более 9 миллиардов долларов в виде прямой помощи для поддержания мира и безопасности, демократических реформ и экономического роста, а также для удовлетворения гуманитарных потребностей. США профинансировали более 70 проектов по всей Центральной Азии, которые защищают и сохраняют уникальные культурные древности, традиции и археологические памятники региона для будущих поколений", - говорится в предисловии документа.
Как отметил советник Президента Ерлан Карин, основные приоритеты в новом документе - это борьба с терроризмом, поддержка стабильности в Афганистане. По его словам, как минимум три основных приоритета связаны с Афганистаном. Кроме того, по-прежнему выделяется платформа C5+1. Это многосторонний форум, который организовали министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии и США, для расширения сотрудничества по направлениям: экономика и региональное взаимодействие, окружающая среда и безопасность.
"Основной стратегический интерес США в регионе согласно документу "состоит в создании более стабильной и процветающей Центральной Азии, которая может свободно преследовать политические, экономические интересы и интересы безопасности с различными партнерами на своих условиях", но потом говорится, что "тесные отношения и сотрудничество со всеми пятью странами будут способствовать продвижению ценностей США и станут противовесом влиянию соседей по региону", - написал Ерлан Карин на своей странице в Telegram.
https://www.state.gov/united-states-strategy-for-central-asia-2019-2025-advancing-sovereignty-and-economic-prosperity/
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