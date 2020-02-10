Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района

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danilov 10 Февраля 2020 в 13:45:52
"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе администрации - прим. ТАСС) Жамбылской области Аскару Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле за серьезные упущения в работе", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева и начальника отдела полиции Кордайского района Азамата Айхимбекова.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7723493
Комментарии, по рейтингу, по дате
Всё , меры приняты .
" источник: Kapital.kz
Президент поручил уволить главу полиции Жамбылской области
Также будут освобождены от должностей заместитель акима области и начальник отдела полиции Кордайского района. "