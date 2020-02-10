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Политика
Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района
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danilov 10 Февраля 2020 в 13:45:52
НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, где произошли массовые беспорядки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе администрации - прим. ТАСС) Жамбылской области Аскару Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле за серьезные упущения в работе", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева и начальника отдела полиции Кордайского района Азамата Айхимбекова.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7723493
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 10.02.2020 в 14:40:01   # 740811
и все???? Браво!
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  KAN13 10.02.2020 в 14:43:26   # 740813

Всё , меры приняты .
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  KAN13 10.02.2020 в 15:08:38   # 740819
Оказывается не всё .

" источник: Kapital.kz
Президент поручил уволить главу полиции Жамбылской области
Также будут освобождены от должностей заместитель акима области и начальник отдела полиции Кордайского района. "
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  arhar 10.02.2020 в 16:12:19   # 740823
это не решение...
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  КЕДЫ 10.02.2020 в 17:57:52   # 740835
Арман на своём месте был там 100%. Жаль.
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