В ОБСЕ сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане

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danilov 11 Февраля 2020 в 12:57:45
"Значительные нарушения во время подсчета голосов в ходе выборов заставили сомневаться в честности результатов выборов", - сказал он на пресс-конференции БДИПЧ ОБСЕ, состоявшейся по итогам выборов.
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. В понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит около 70 из 125.
https://ria.ru/20200210/1564503805.html
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