 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Отношения между Казахстаном и США выходят на новый уровень – в Мажилисе принят законопроект
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 22 Февраля 2020 в 11:55:49
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК принят законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах». Что именно дает данный законопроект, рассказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам визита Елбасы было принято решение открыть Генеральное консульство РК в Сан-Франциско, которое успешно работает с начала 2019 года. Таким образом, на территории США в настоящее время действует два Генеральных консульства РК (Нью-Йорк и Сан-Франциско), в нашей стране – Генеральное консульство США в Алматы, единственное в Центральной Азии, выполняющее функции регионального хаба для США. Подписанное Соглашение регламентирует вопросы, связанные с обеспечением дипломатических иммунитетов и привилегий консульским должностным лицам, консульским служащим и членам их семей, а именно на взаимной основе предоставляются юрисдикционные иммунитеты, освобождаются от налогов, сборов и пошлин в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года», - сказал Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Мажилиса.

Он подчеркнул, что усиление Казахстаном и США иммунитетов и привилегий позитивно отразится на условиях их деятельности.

«Таким образом, одним из важных направлений сотрудничества с США является создание благоприятных условий для сотрудников консульской и дипломатической служб. Кроме того, реализация Соглашения повысит эффективность представления и защиты интересов граждан Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки», - отметил министр.

«Действие Соглашения не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не приведет к негативным правовым, политическим и социальным последствиям для Республики Казахстан. В целом, ратификация Соглашения отвечает национальным интересам РК», - заключил глава внешнеполитического ведомства.

Автор Азамат Сыздыкбаев

http://lenta.inform.kz/ru/otnosheniya-mezhdu-kazahstanom-i-ssha-vyhodyat-na-novyy-uroven-v-mazhilise-prinyat-zakonoproekt_a3616150
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 22.02.2020 в 17:20:41   # 741512
С Пиндосами и Бритосами дружить смерти подобно - посмотрите на ближний восток и северную африку....Дебилы мля.
поощрить (6) | покарать (2)
  Ара горный 22.02.2020 в 17:44:13   # 741513

Раскрыть Раскрыть

поощрить (1) | покарать (5)
  старик 22.02.2020 в 20:15:55   # 741517
В Ливии и Египте было более чем пучком пока Америка не влезла туда своим грязным рылом. Кувейт, если помните , был разгромлен военной машиной США, сауды тоже свое от Америки получат, еще время не пришло, а Израиль-Вы прекрасно понимаете что Израиль не дружит с Америкой, а держит Америку за яйки еврейским лобби в "великой " стране.
поощрить (7) | покарать
  Dragon 22.02.2020 в 22:40:45   # 741521
Quote:
«Действие Соглашения не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не приведет к негативным правовым, политическим и социальным последствиям для Республики Казахстан. В целом, ратификация Соглашения отвечает национальным интересам РК»
поощрить | покарать
  Ал 22.02.2020 в 23:05:33   # 741522
Цитата: Ара горный от 22.02.2020 11:44:13
В Северной Африке дружили с СССР Египет и Ливия. Жопа. На Ближнем Востоке с СССР а ныне с Россией дружит Сирия, дружил Ирак, аналогично. С Америкой дружат Израиль, Кувейт и Саудовская Аравия, все пучком.
Дык, элита Казахстана уже почти три десятилетия активно с элитой США дружит. Судя по результатам выходит, что в логике поклонников США заложены изъяны.

Кстати, множество стран так называемая дружба с США к процветанию не привела, а их элита поддерживала да и сейчас не обращает особого внимания на союзные им диктаторские режимы...
поощрить (2) | покарать
  Ара горный 23.02.2020 в 00:13:49   # 741526
Цитата: старик от 22.02.2020 14:15:55
В Ливии и Египте было более чем пучком пока Америка не влезла туда своим грязным рылом. Кувейт, если помните , был разгромлен военной машиной США, сауды тоже свое от Америки получат, еще время не пришло, а Израиль-Вы прекрасно понимаете что Израиль не дружит с Америкой, а держит Америку за яйки еврейским лобби в "великой " стране.




Старик, вы часом провалами в памяти не страдаете? Кувейт, если что, захватил большой друг СССР Саддам Хуссейн. 1990 год, освежите в памяти. Вот так и искажают историю диванные аналитики! А тупоголовая молодежь, потом, с пеной у рта повторяет эти мантры.

поощрить (1) | покарать (1)
  Ара горный 23.02.2020 в 00:18:04   # 741527
Quote:
Кстати, множество стран так называемая дружба с США к процветанию не привела, а их элита поддерживала да и сейчас не обращает особого внимания на союзные им диктаторские режимы...


Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.
поощрить (1) | покарать (1)
  Ал 23.02.2020 в 00:21:49   # 741528
Цитата: Ара горный от 22.02.2020 18:13:49
С кем Саддам дружил в 90-е годы? Quote:
Запад опасался роста радикального исламизма аятоллы Хомейни и делал все возможное, чтобы предотвратить победу Ирана. В 1982 году США вычеркнули Ирак из списка стран, поддерживающих терроризм. Два года спустя были восстановлены двусторонние дипломатические отношения, прерванные во время арабо-израильской войны 1967 года. При этом Ирак продолжал оставаться союзником СССР и получать от него вооружение[68]. Однако и несколько западных стран, в том числе Великобритания, Франция и США, тоже поставляли Багдаду оружие и военную технику. США предоставляли Саддаму не только разведывательную информацию о его противнике и кредиты на миллиарды долларов, но также и материалы для создания химического оружия[69].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саддам_Хусейн

Ара, вы часом провалами в памяти не страдаете? Кувейт, если что, захватил большой друг СССР США Саддам Хуссейн. 1990 год, освежите в памяти. Вот так и искажают историю диванные аналитики! А тупоголовая молодежь, потом, с пеной у рта повторяет эти мантры... (с)
поощрить (2) | покарать
  Ал 23.02.2020 в 00:28:00   # 741529
Цитата: Ара горный от 22.02.2020 18:18:04
Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.
Да хоть большую. Саакашвили доверяешь? Который описал различие в процветании "суверенной" Украины с периодом "колониального гнета" СССР

С 6:10...
поощрить (1) | покарать
  Ал 23.02.2020 в 00:47:24   # 741531

С 3:50...
поощрить (1) | покарать
  Ал 23.02.2020 в 00:49:18   # 741532
поощрить (1) | покарать
  NBE 23.02.2020 в 00:51:43   # 741533
Дружить нужно со всеми, главное на расстоянии вытянутой руки, и с ножом за пазухой.
поощрить | покарать
  Dragon 23.02.2020 в 01:32:45   # 741535
Цитата: Ара горный от 22.02.2020 18:18:04
Quote:
Кстати, множество стран так называемая дружба с США к процветанию не привела, а их элита поддерживала да и сейчас не обращает особого внимания на союзные им диктаторские режимы...


Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.


"Чемпионы мира по футболу"
поощрить | покарать
  Skype 23.02.2020 в 07:16:53   # 741538
Мы для них папуасы, и нам предложат только бусы и ракушки, а заберут сырье и свободу. Нах США в топку.
поощрить (6) | покарать
  Dragon 23.02.2020 в 07:55:51   # 741539

Раскрыть Раскрыть

поощрить | покарать (4)
  Ал 23.02.2020 в 08:37:53   # 741540
Цитата: Dragon от 23.02.2020 01:55:51
Какое сырье? Какую свободу?! Разве их Советы недозабрали у нас?! До сих рабами бывшим коммунистам ходим!!!
Как в твою мантру (по самой сути веры) вписывается "ходящий под коммунистами" Китай?

Относительно "недозабранных коммунистами" ресурсов: если что, то Казахстанская экономика до сих пор в основном на разработанных советскими коммуняками месторождениях живет.

И кто, к примеру, у находящихся в союзе с США "процветающих" Филиппин свободу с ресурсами забирал? Неужели коммунисты?

К тому же, с какой стати можно назвать постсоветских приватизаторов коммунистами? Например, Чубайса, который ради уничтожения коммунизма по дешевке распродавал страну:
поощрить (2) | покарать
  Dragon 23.02.2020 в 08:39:34   # 741541
Парнокопытный, проходи мимо!!!
поощрить | покарать (3)
  Даун 23.02.2020 в 08:52:19   # 741542
По истории когда советы вступили на земли Казахстана тут даже септиков небыло
поощрить (3) | покарать
  Ал 23.02.2020 в 08:56:06   # 741543
У парнокопытного снова так зачесалось, что он даже в помывку вновь попасть не боится?
поощрить | покарать
  Dragon 23.02.2020 в 09:02:54   # 741544
Цитата: Даун от 23.02.2020 02:52:19
По истории когда советы вступили на земли Казахстана тут даже септиков небыло


Так в России до сих их нет, в деревянных (избушках) домиках живут и в лес ходят нужду справлять Дровами топят. Или Советы до Сибири не дошли?!
поощрить (2) | покарать (3)
  Ал 23.02.2020 в 09:04:22   # 741545

поощрить | покарать
  Ал 23.02.2020 в 09:06:57   # 741546
Цитата: Dragon от 23.02.2020 03:02:54
Так в России до сих их нет, в деревянных (избушках) домиках живут и в лес ходят нужду справлять Дровами топят. Или Советы до Сибири не дошли?!
Расскажи нам про деревянные домики (избушки) и "туалет в лесу" с "отоплением на дровах" на примере крупных городов Сибири...


Кстати, угадай страну происхождения туалета
поощрить | покарать
  Dragon 23.02.2020 в 09:10:12   # 741547
Всё разукрашиваешь? А Россия это только крупные города? А все остальные Марсияне?!
А на фото ты свой туалет показываешь?! Грандиозная новость!!!
поощрить | покарать (1)
  Ал 23.02.2020 в 09:12:16   # 741548
Цитата: Dragon от 23.02.2020 03:10:12

Пытаешься свои обычные "аргументы" в собственных же "шароварах" отыскать?
Лучше хоть раз попробуй извилины задействовать. Не перепутай с той, что между ног...

Если до тебя не дошло, то на фото изображение туалета на Аляске...
Quote:
11 мая 2016
Земля эскимосов и чокнутых белых https://lenta.ru/articles/2016/05/11/bush/
Путешествие по самым глухим уголкам США
...
поощрить | покарать
  Ал 23.02.2020 в 09:16:55   # 741549
Любителям затрагивать туалетную тему и, особенно, переводить стрелки на коммуняк и РФ Quote:
Посетителям парка на Аляске начали раздавать портативные туалеты: люди оставляют там слишком много фекалий https://ru.espreso.tv/news/2019/04/03/posetytelyam_parka_na_alyaske_nachaly_razdavat_portatyvnye_tualety_lyudy_ostavlyayut_tam_slyshkom_mnogo_fekalyy
3 АПРЕЛЯ, 2019
...
поощрить | покарать
  Dragon 23.02.2020 в 09:21:29   # 741550
Ты выковырял свою любимую "тему"?!
поощрить | покарать (1)
  Dragon 23.02.2020 в 09:21:55   # 741551
Теперь разукрашиваешь его?
поощрить | покарать (1)
  Ал 23.02.2020 в 09:22:09   # 741552
Цитата: Dragon от 23.02.2020 03:21:29
Ты выковырял свою любимую тему?!
Стрелочник, присмотрись и принюхайся: не ты ли ее высрал?
поощрить | покарать
  Dragon 23.02.2020 в 09:34:14   # 741553
А тебе дай только тему, разукрашивать любишь?!
поощрить | покарать (1)
  Ал 23.02.2020 в 09:38:35   # 741554

поощрить | покарать
1 1
2 2
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь