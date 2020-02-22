Отношения между Казахстаном и США выходят на новый уровень – в Мажилисе принят законопроект

Кстати, множество стран так называемая дружба с США к процветанию не привела, а их элита поддерживала да и сейчас не обращает особого внимания на союзные им диктаторские режимы...



Quote:Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.