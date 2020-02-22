Отношения между Казахстаном и США выходят на новый уровень – в Мажилисе принят законопроект

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философ 22 Февраля 2020 в 11:55:49
«По итогам визита Елбасы было принято решение открыть Генеральное консульство РК в Сан-Франциско, которое успешно работает с начала 2019 года. Таким образом, на территории США в настоящее время действует два Генеральных консульства РК (Нью-Йорк и Сан-Франциско), в нашей стране – Генеральное консульство США в Алматы, единственное в Центральной Азии, выполняющее функции регионального хаба для США. Подписанное Соглашение регламентирует вопросы, связанные с обеспечением дипломатических иммунитетов и привилегий консульским должностным лицам, консульским служащим и членам их семей, а именно на взаимной основе предоставляются юрисдикционные иммунитеты, освобождаются от налогов, сборов и пошлин в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года», - сказал Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Мажилиса.
Он подчеркнул, что усиление Казахстаном и США иммунитетов и привилегий позитивно отразится на условиях их деятельности.
«Таким образом, одним из важных направлений сотрудничества с США является создание благоприятных условий для сотрудников консульской и дипломатической служб. Кроме того, реализация Соглашения повысит эффективность представления и защиты интересов граждан Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки», - отметил министр.
«Действие Соглашения не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не приведет к негативным правовым, политическим и социальным последствиям для Республики Казахстан. В целом, ратификация Соглашения отвечает национальным интересам РК», - заключил глава внешнеполитического ведомства.
Автор Азамат Сыздыкбаев
http://lenta.inform.kz/ru/otnosheniya-mezhdu-kazahstanom-i-ssha-vyhodyat-na-novyy-uroven-v-mazhilise-prinyat-zakonoproekt_a3616150
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 22.02.2020 в 17:44:13 # 741513
Цитата: Рамзес от 22.02.2020 11:20:41
С Пиндосами и Бритосами дружить смерти подобно - посмотрите на ближний восток и северную африку....Дебилы мля.
С Пиндосами и Бритосами дружить смерти подобно - посмотрите на ближний восток и северную африку....Дебилы мля.
В Северной Африке дружили с СССР Египет и Ливия. Жопа. На Ближнем Востоке с СССР а ныне с Россией дружит Сирия, дружил Ирак, аналогично. С Америкой дружат Израиль, Кувейт и Саудовская Аравия, все пучком.
«Действие Соглашения не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не приведет к негативным правовым, политическим и социальным последствиям для Республики Казахстан. В целом, ратификация Соглашения отвечает национальным интересам РК»
Цитата: Ара горный от 22.02.2020 11:44:13Дык, элита Казахстана уже почти три десятилетия активно с элитой США дружит. Судя по результатам выходит, что в логике поклонников США заложены изъяны.
В Северной Африке дружили с СССР Египет и Ливия. Жопа. На Ближнем Востоке с СССР а ныне с Россией дружит Сирия, дружил Ирак, аналогично. С Америкой дружат Израиль, Кувейт и Саудовская Аравия, все пучком.
В Северной Африке дружили с СССР Египет и Ливия. Жопа. На Ближнем Востоке с СССР а ныне с Россией дружит Сирия, дружил Ирак, аналогично. С Америкой дружат Израиль, Кувейт и Саудовская Аравия, все пучком.
Кстати, множество стран так называемая дружба с США к процветанию не привела, а их элита поддерживала да и сейчас не обращает особого внимания на союзные им диктаторские режимы...
Ара горный 23.02.2020 в 00:13:49 # 741526
Цитата: старик от 22.02.2020 14:15:55
В Ливии и Египте было более чем пучком пока Америка не влезла туда своим грязным рылом. Кувейт, если помните , был разгромлен военной машиной США, сауды тоже свое от Америки получат, еще время не пришло, а Израиль-Вы прекрасно понимаете что Израиль не дружит с Америкой, а держит Америку за яйки еврейским лобби в "великой " стране.
В Ливии и Египте было более чем пучком пока Америка не влезла туда своим грязным рылом. Кувейт, если помните , был разгромлен военной машиной США, сауды тоже свое от Америки получат, еще время не пришло, а Израиль-Вы прекрасно понимаете что Израиль не дружит с Америкой, а держит Америку за яйки еврейским лобби в "великой " стране.
Старик, вы часом провалами в памяти не страдаете? Кувейт, если что, захватил большой друг СССР Саддам Хуссейн. 1990 год, освежите в памяти. Вот так и искажают историю диванные аналитики! А тупоголовая молодежь, потом, с пеной у рта повторяет эти мантры.
Ара горный 23.02.2020 в 00:18:04 # 741527
Кстати, множество стран так называемая дружба с США к процветанию не привела, а их элита поддерживала да и сейчас не обращает особого внимания на союзные им диктаторские режимы...
Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.
Запад опасался роста радикального исламизма аятоллы Хомейни и делал все возможное, чтобы предотвратить победу Ирана. В 1982 году США вычеркнули Ирак из списка стран, поддерживающих терроризм. Два года спустя были восстановлены двусторонние дипломатические отношения, прерванные во время арабо-израильской войны 1967 года. При этом Ирак продолжал оставаться союзником СССР и получать от него вооружение[68]. Однако и несколько западных стран, в том числе Великобритания, Франция и США, тоже поставляли Багдаду оружие и военную технику. США предоставляли Саддаму не только разведывательную информацию о его противнике и кредиты на миллиарды долларов, но также и материалы для создания химического оружия[69].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саддам_Хусейн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саддам_Хусейн
Ара, вы часом провалами в памяти не страдаете? Кувейт, если что, захватил большой друг
Цитата: Ара горный от 22.02.2020 18:18:04Да хоть большую. Саакашвили доверяешь? Который описал различие в процветании "суверенной" Украины с периодом "колониального гнета" СССР
Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.
Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.
С 6:10...
С 3:50...
Цитата: Ара горный от 22.02.2020 18:18:04
Quote:
Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.
Quote:
Кстати, множество стран так называемая дружба с США к процветанию не привела, а их элита поддерживала да и сейчас не обращает особого внимания на союзные им диктаторские режимы...
Приведите пример, или лучше примеры, когда дружба с СССР-Россией привела к процветанию и благолепию хоть одну страну. Хоть малипусенькую какую банановую республику. Как приведете, тогда и продолжим разговор.
"Чемпионы мира по футболу"
Цитата: Skype от 23.02.2020 01:16:53
Мы для них папуасы, и нам предложат только бусы и ракушки, а заберут сырье и свободу. Нах США в топку.
Мы для них папуасы, и нам предложат только бусы и ракушки, а заберут сырье и свободу. Нах США в топку.
Какое сырье? Какую свободу?! Разве их Советы недозабрали у нас?! До сих рабами бывшим коммунистам ходим!!!
Цитата: Dragon от 23.02.2020 01:55:51Как в твою мантру (по самой сути веры) вписывается "ходящий под коммунистами" Китай?
Какое сырье? Какую свободу?! Разве их Советы недозабрали у нас?! До сих рабами бывшим коммунистам ходим!!!
Какое сырье? Какую свободу?! Разве их Советы недозабрали у нас?! До сих рабами бывшим коммунистам ходим!!!
Относительно "недозабранных коммунистами" ресурсов: если что, то Казахстанская экономика до сих пор в основном на разработанных советскими коммуняками месторождениях живет.
И кто, к примеру, у находящихся в союзе с США "процветающих" Филиппин свободу с ресурсами забирал? Неужели коммунисты?
К тому же, с какой стати можно назвать постсоветских приватизаторов коммунистами? Например, Чубайса, который ради уничтожения коммунизма по дешевке распродавал страну:
Цитата: Даун от 23.02.2020 02:52:19
По истории когда советы вступили на земли Казахстана тут даже септиков небыло
По истории когда советы вступили на земли Казахстана тут даже септиков небыло
Так в России до сих их нет, в деревянных (избушках) домиках живут и в лес ходят нужду справлять Дровами топят. Или Советы до Сибири не дошли?!
Цитата: Dragon от 23.02.2020 03:02:54Расскажи нам про деревянные домики (избушки) и "туалет в лесу" с "отоплением на дровах" на примере крупных городов Сибири...
Так в России до сих их нет, в деревянных (избушках) домиках живут и в лес ходят нужду справлять Дровами топят. Или Советы до Сибири не дошли?!
Так в России до сих их нет, в деревянных (избушках) домиках живут и в лес ходят нужду справлять Дровами топят. Или Советы до Сибири не дошли?!
Кстати, угадай страну происхождения туалета
А на фото ты свой туалет показываешь?! Грандиозная новость!!!
Цитата: Dragon от 23.02.2020 03:10:12
Пытаешься свои обычные "аргументы" в собственных же "шароварах" отыскать?
Лучше хоть раз попробуй извилины задействовать. Не перепутай с той, что между ног...
Если до тебя не дошло, то на фото изображение туалета на Аляске...
Quote:
11 мая 2016
Земля эскимосов и чокнутых белых https://lenta.ru/articles/2016/05/11/bush/
Путешествие по самым глухим уголкам США
...
Земля эскимосов и чокнутых белых https://lenta.ru/articles/2016/05/11/bush/
Путешествие по самым глухим уголкам США
...
Посетителям парка на Аляске начали раздавать портативные туалеты: люди оставляют там слишком много фекалий https://ru.espreso.tv/news/2019/04/03/posetytelyam_parka_na_alyaske_nachaly_razdavat_portatyvnye_tualety_lyudy_ostavlyayut_tam_slyshkom_mnogo_fekalyy
3 АПРЕЛЯ, 2019
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3 АПРЕЛЯ, 2019
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Цитата: Dragon от 23.02.2020 03:21:29Стрелочник, присмотрись и принюхайся: не ты ли ее высрал?
Ты выковырял свою любимую тему?!
Ты выковырял свою любимую тему?!