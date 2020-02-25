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Политика
В Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной Армией
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GoodZone 25 Февраля 2020 в 13:15:44
Флаги на зданиях администрации президента, правительства, парламента и других официальных учреждений Грузии приспущены во вторник в связи с 99-й годовщиной советизации просуществовавшей в 1918-1921 годах Грузинской Демократической Республики частями Красной армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В 2010 году тогдашние президент Грузии Михаил Саакашвили и парламент постановили отмечать 25 февраля как «День советской оккупации».

В Грузии работает «Музей советской оккупации», традиционно в начале третьей декады февраля вспоминают участников боев с красноармейцами.

Части Красной армии в феврале 1921 года столкнулись с особенно ожесточенным сопротивлением 510 юнкеров в окрестностях Тбилиси, в селах Коджори и Табахмела. Однако удержать столицу Грузии не удалось. По численности красноармейцы во много раз превосходили грузинские отряды. Подавляющее большинство юнкеров погибло. Правительство Грузии выехало в Кутаиси, затем в Батуми, а потом эвакуировалось во Францию. После боев за столицу Грузии, которые в целом шли неделю, 25 февраля в Тбилиси (тогда Тифлис) вошли части 11-й Красной армии.

Президент Саломе Зурабишвили предложила установить в Тбилиси памятник юнкерам, вероятно, это будет сделано к сотой годовщине «оккупации».

https://vz.ru/news/2020/2/25/1025529.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Троцкий 25.02.2020 в 15:21:11   # 741706
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  NBE 25.02.2020 в 15:43:13   # 741709
День советской оккупации, во главе с великим вождем грузином Сталином (самый значимый грузин, который был в истории Грузии) - смешно и грустно.
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  Пермяк 25.02.2020 в 15:53:27   # 741711
Интересный расклад, удивляет как все со временем выворачивается на изнанку.
Грузия до 1917 года находилась в составе Российской Империи как губерния и только благодаря революции (считай госперевороту) в 1918 году объявила свою независимость, а уже в 1921 году оказывается подверглась оккупации той же страной в составе которой и была до путча.
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  DuMoH 25.02.2020 в 17:54:14   # 741723
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  Все мы гости 25.02.2020 в 18:37:31   # 741726
Предатели.
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  старик 25.02.2020 в 18:58:05   # 741732
23 февраля один из приверженцев Майдана на Украине , фамилия по моему Кивин , прозрел и написал в соцсетях:" Идите вы на х+й со своей декоммунизацией, мужики, с праздником!" Немного мягче, но тоже с матами сказала на камеру певица Маруф. До носорогов тоже когда-нибудь дойдет.
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  KS 25.02.2020 в 19:09:13   # 741734
Цитата: Пермяк от 25.02.2020 09:53:27
Интересный расклад, удивляет как все со временем выворачивается на изнанку.
Грузия до 1917 года находилась в составе Российской Империи как губерния и только благодаря революции (считай госперевороту) в 1918 году объявила свою независимость, а уже в 1921 году оказывается подверглась оккупации той же страной в составе которой и была до путча.

Все верно. Грузия была независимая до того как большевики ее захватили!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Советизация_Грузии
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  KS 25.02.2020 в 19:11:32   # 741735
Цитата: NBE от 25.02.2020 09:43:13
День советской оккупации, во главе с великим вождем грузином Сталином (самый значимый грузин, который был в истории Грузии) - смешно и грустно.

Ленин тогда был лидером (до 24го), причём здесь Сталин?
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  Васяй 25.02.2020 в 19:32:05   # 741736
Каждый свою историю пишет под себя.Размашисто, с яркими красками и элементами фэнтэзи!Следующие поколения будут уверены,что и было.
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  GoodZone 25.02.2020 в 19:32:55   # 741737
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  GoodZone 25.02.2020 в 19:51:22   # 741741
А по существу вопроса - современные грузинские политики в очко себя дадут от***ть своим западным "партнерам" лишь бы им угодить... И куда подевалась знаменитая грузинская гордость?
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  KapitanNemo 25.02.2020 в 20:24:29   # 741742
Поклоникам сериала "Острые козырьки" наверно известно по третьему сезону, каких отморозков выгнала Красная Армия из Грузии. Как эти ублюдки пытались из Англии переправить бронетехнику в Кутаиси.

Вопрос, почему россияне продолжают посещать эту Грузию?

В США после незначительных разногласий с Францией в макдональдсах перестали покупать картошку фри, потому что она известна как французская жареная картошка. Пришлось даже переименовать это блюдо.

Разорвать дип.отношения, всех граждан этой страны выдворить из России. Включить самый визовый режим. Весь грузинский криминал, который по всей России делишки ведет, упаковать в Сибирь.
За такие выпады надо наказывать.

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  arhar 25.02.2020 в 22:01:22   # 741750
Quote:
Поклоникам сериала "Острые козырьки" наверно известно по третьему сезону, каких отморозков выгнала Красная Армия из Грузии. Как эти ублюдки пытались из Англии переправить бронетехнику в Кутаиси.
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  КЕДЫ 25.02.2020 в 22:49:07   # 741753
в армии сталкивался с грузинами. из всех кавказцев ненавидели ссср больше всех они. так смешно иногда читать про дружбу народов))
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  Ал 25.02.2020 в 22:56:35   # 741754
Цитата: КЕДЫ от 25.02.2020 16:49:07
Тебя бы удивило, если узнаешь, что грузины при этом протестовали в связи с осуждением культа личности Иосифа Виссарионовича Джугашвили?

Причем в Грузинской ССР единственным государственным языком был грузинский...
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