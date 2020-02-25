В Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной Армией

Интересный расклад, удивляет как все со временем выворачивается на изнанку.Грузия до 1917 года находилась в составе Российской Империи как губерния и только благодаря революции (считай госперевороту) в 1918 году объявила свою независимость, а уже в 1921 году оказывается подверглась оккупации той же страной в составе которой и была до путча.