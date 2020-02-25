В Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной Армией

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GoodZone 25 Февраля 2020 в 13:15:44
В 2010 году тогдашние президент Грузии Михаил Саакашвили и парламент постановили отмечать 25 февраля как «День советской оккупации».
В Грузии работает «Музей советской оккупации», традиционно в начале третьей декады февраля вспоминают участников боев с красноармейцами.
Части Красной армии в феврале 1921 года столкнулись с особенно ожесточенным сопротивлением 510 юнкеров в окрестностях Тбилиси, в селах Коджори и Табахмела. Однако удержать столицу Грузии не удалось. По численности красноармейцы во много раз превосходили грузинские отряды. Подавляющее большинство юнкеров погибло. Правительство Грузии выехало в Кутаиси, затем в Батуми, а потом эвакуировалось во Францию. После боев за столицу Грузии, которые в целом шли неделю, 25 февраля в Тбилиси (тогда Тифлис) вошли части 11-й Красной армии.
Президент Саломе Зурабишвили предложила установить в Тбилиси памятник юнкерам, вероятно, это будет сделано к сотой годовщине «оккупации».
https://vz.ru/news/2020/2/25/1025529.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Грузия до 1917 года находилась в составе Российской Империи как губерния и только благодаря революции (считай госперевороту) в 1918 году объявила свою независимость, а уже в 1921 году оказывается подверглась оккупации той же страной в составе которой и была до путча.
Все мы гости 25.02.2020 в 18:37:31 # 741726
Цитата: Пермяк от 25.02.2020 09:53:27
Интересный расклад, удивляет как все со временем выворачивается на изнанку.
Грузия до 1917 года находилась в составе Российской Империи как губерния и только благодаря революции (считай госперевороту) в 1918 году объявила свою независимость, а уже в 1921 году оказывается подверглась оккупации той же страной в составе которой и была до путча.
Интересный расклад, удивляет как все со временем выворачивается на изнанку.
Грузия до 1917 года находилась в составе Российской Империи как губерния и только благодаря революции (считай госперевороту) в 1918 году объявила свою независимость, а уже в 1921 году оказывается подверглась оккупации той же страной в составе которой и была до путча.
Все верно. Грузия была независимая до того как большевики ее захватили!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Советизация_Грузии
Цитата: NBE от 25.02.2020 09:43:13
День советской оккупации, во главе с великим вождем грузином Сталином (самый значимый грузин, который был в истории Грузии) - смешно и грустно.
День советской оккупации, во главе с великим вождем грузином Сталином (самый значимый грузин, который был в истории Грузии) - смешно и грустно.
Ленин тогда был лидером (до 24го), причём здесь Сталин?
Цитата: KS от 25.02.2020 13:09:13
Все верно. Грузия была независимая до того как большевики ее захватили!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Советизация_Грузии
Все верно. Грузия была независимая до того как большевики ее захватили!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Советизация_Грузии
Вы бы завязывали с демократической wikipedia.org . Почитайте что-нибудь действительно стоящее... так много сейчас инфы и возможностей...
KapitanNemo 25.02.2020 в 20:24:29 # 741742
Вопрос, почему россияне продолжают посещать эту Грузию?
В США после незначительных разногласий с Францией в макдональдсах перестали покупать картошку фри, потому что она известна как французская жареная картошка. Пришлось даже переименовать это блюдо.
Разорвать дип.отношения, всех граждан этой страны выдворить из России. Включить самый визовый режим. Весь грузинский криминал, который по всей России делишки ведет, упаковать в Сибирь.
За такие выпады надо наказывать.
Поклоникам сериала "Острые козырьки" наверно известно по третьему сезону, каких отморозков выгнала Красная Армия из Грузии. Как эти ублюдки пытались из Англии переправить бронетехнику в Кутаиси.
Цитата: КЕДЫ от 25.02.2020 16:49:07Тебя бы удивило, если узнаешь, что грузины при этом протестовали в связи с осуждением культа личности Иосифа Виссарионовича Джугашвили?
Причем в Грузинской ССР единственным государственным языком был грузинский...