Данияр Мейрхан получил новую должность

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danilov 03 Марта 2020 в 12:47:47
Бывший начальник управления полиции Туркестана Данияр Мейрхан возглавил Тюлькубасский районный отдел полиции, сообщает otyrar.kz.
"Ранее приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева подполковник полиции Данияр Мейрхан освобождён от должности начальника управления полиции Туркестана", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
В декабре прошлого года Данияра Мейрхана отстранили от работы на период проведения служебного расследования по поводу инцидента с задержанием учителя школы №15. По словам правозащитницы Айгуль Орынбек, педагога забрали в полицию за то, что он не охранял уличный туалет.
Учителя задержали после того, как Данияр Мейрхан устроил внеплановую проверку в учебных заведениях из-за произошедшего в Таразе изнасилования 12-летней школьницы в уличном туалете. Первой подполковник посетил школу №15. В защиту задержанного высказался министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.
Данияр Мейрхан родился в 1981 году, в органах внутренних дел служит с 2003 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну и ладно , в районах тоже есть учителя , школы и туалеты на улице , так что опыт работы со школьными туалетами Тараза пригодится .