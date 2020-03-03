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Политика
Какие поправки в Конституцию предложил Путин
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Hairless 03 Марта 2020 в 13:33:03
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению. Они пока нигде не опубликованы, но о некоторых из них рассказали председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Ведомостям» удалось ознакомиться с полным текстом президентских поправок. Три собеседника в Госдуме подтвердили подлинность документа. Ниже главные тезисы предложенных Путиным поправок:

Брак описан как союз мужчины и женщины. Защита брака, а также институтов «семьи, материнства, отцовства и детства» находится в ведении России как государства.

Вводится статья об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Статья не прописывает явно роль Бога, но отмечает, что Россия является правопреемницей СССР.

В пункте о государственном языке России русский язык назван «языком государствообразующего народа». При этом отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.

Согласно поправкам, «не допускаются» призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на отчуждение. Исключение сделано для уточнения границы (делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией государствами;

Аналогичным образом «не допускается» умаление подвига народа при защите Отечества. Устанавливается право и обязанность государства «защищать историческую правду».

Закрепляется соответствие МРОТ величине прожиточного минимума: первый не может быть ниже последнего в целом по стране.

Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты. В частности, для глав регионов и федеральных ведомств вводятся ограничения по возрасту (от 30 лет), а также запрет держать деньги в зарубежных странах и иметь вид на жительство другого государства. Похожие требования вводятся для премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека.

Нововведения для президентов. Ценз оседлости для кандидата в президенты увеличивается с 10 до 25 лет. Президенту России запрещается когда бы то ни было быть гражданином другой страны. При этом для граждан Крыма, постоянно проживавших на полуострове, сделано исключение: для граждан «государства или территории, принятой в Российскую Федерацию», положение о гражданстве не действует.

Отдельные федеральные органы власти могут работать не из Москвы, а из другого города, их переезд за пределы столицы определяется федеральным конституционным законом.

Голосование по поправкам проводится после того, как текст поправок одобрят две трети субъектов, а Конституционный суд проверит их на соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9 статьям Конституции. Для того чтобы поправки был приняты, за них должны проголосовать более 50% участников голосования. После объявления результатов голосования президент подписывает указ, которым вводит дату вступления поправок в силу.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/02/824236-putin-konstitutsiya
Комментарии, по рейтингу, по дате
  almako 03.03.2020 в 17:02:00   # 742098
Хоть одна из перечисленных поправок хоть как то улучшит жизнь народа? Есть народ лучше станет? Одежду себе новую еозволить сможет? Например " память предков...идеалы..вера с бога"
Все остальное в том или ином виде уже давно прописано в законах и обязательно к исполнению, кроме поправок о президенте...
Кстати, что там насчет запретить власти не просто иметь деньги зарубежом, но и недвижимость? А родственникам чиновников можно иметь счета за рубежом? Тогда идея дохлая, все деньги волошина того же самого будут на счетах племянника на кипре...
Короче, дохлые поправки ни о чем, пропихивают свое, на будущее, под общим блаблабла память предков вера в бога индексация мрота...боятся шо пизд..ц разделить на несколько вопросов в анкете, хотя бы по блокам, экономический, политический, социальный
..ан нет, боится великий путин своего народа,опять хитрожопо ведет себя, голосуйте одним ответом типа, а кто ж проголосует против индексации пенсий...прям как с пенсионной реформой во время чемпионата по футболу, что то до выборов ссал путин про реформу то рассказать..
Я например за некоторые поправки, лишить чиновников денег за рубежом и внести пункт о недвижимости туда( хотя понятно, что этого никто не сделает), но я против пожизненных сенаторов, я против неподсудности президента, считаю смешным просто внесение мрот в конституцию, (что, без конституции повышать мрот нельзя чтоли???) Ну и тд, и как быть? Голосую за стариков, чтоб получше жили, а выходит что голосую за пожизненных пидоразов, которые итак от кормушки оторваться не могут, все эти пидары волошины, толстые, путины, медведевы...хитровыебанки...
Сука, в рабочей группе то посмотрите кто сидит, поправки придумывает? Тупая спортсменка, которая вообще до этого не читала ни разу в своей жизни конституции, считает, что ее пора менять блять....
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  almako 03.03.2020 в 17:24:33   # 742101
Нахера п..деть то, что клишас, у которого одни часы!! стоят как 20( двадцать, бл..д..) квартир в саратове, прям так переживает он за народ российский, не спит, сука, возглавляет комиссию по изменению конституции...
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  андремас 03.03.2020 в 17:50:33   # 742102
Они пока нигде не опубликованы..

На сайте ГД РФ.

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  Софруджу 03.03.2020 в 18:19:21   # 742104
Лично меня сильно напрягает насчёт бога. На дворе 21 век или где? Эдак следующим шагом можно сделать и отказ отделения государства от церкви.
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  toliktommy 04.03.2020 в 00:48:32   # 742125
Не претендую на знатока, но имеется несколько мыслей. Так что воспринимайте как личное мнение. Я не понимаю негативной реакции. Вижу только любителей заглянуть в чужие карманы и поныть без повода. Я просто представляю, если бы миллиардер в России стал президентом - "эксперты по всем вопросам" просто с говном бы сожрали его. Но почему-то в других странах это нормально, то что человек с деньгами, но прежде всего умный человек, может быть у власти. А у нас - измажут и очернят, в лучших совковых традициях. Я не защищаю казнокрадов и распильщиков - откровенных халявщиков, но если человек может заработать законно - это его право. На счёт поправок. Основные нововведения - это способы подстроиться и изменить сознание народа и убрать эту извечную инертность. Я не пойму, почему государство должно менять менталитет у народа и лезть к ним в головы? Что у нас, что у них такая байда. Неужели не видите что большинству удобно и хорошо прозябать и пробухивать свою жизнь, попеременно находя козла отпущения, а другим, в меньшинстве, нравится созидать и зарабатывать? Это как если взять и разделить все деньги среди населения и через год опять окажется что бывшие миллионеры подняли свои миллионы, а бывшие бедняки проебали свои бабки и опять стали нищими. Ну если сам народ не способен приспособиться к реалиям, пускай власть обяжет. Пускай власть заставит народ чувствовать себя людьми, а не котёнком с лапками, клянчущим поесть. Я думаю что в несколько этапов исправят то, что наворотили в конституции 25 лет назад под диктовку непонятно кого и непонятно как. Можно конечно как за бугром с абсурдными законами 200-300 летней давности жить и орать "Боже, благослови Америку". Сейчас подправят, это не значит что останется на 100 лет это все. Закон должен соответствовать времени. И такая страна как Россия, дабы не огребать в будущем, должна положить болт на верховенство международного права, потому что это не работает. Про бога и веру - не совсем то, что нужно было сделать. Это не работает без вопроса о главенствующем статусе русских в России и в мире. Это отсылка к китайскому национализму и американскому патриотизму, которые работают и никто это даже не критикует. Кому-то покажется это жёстким и несправедливым, но слушают и любят в этом мире жёстких и сильных, а не честных и добрых. На основании этих поправок, в существующие законы будут внесены дополнения и правки. И да, народу будет лучше от этих поправок. Потому что это возможный выход из этой идеологической ямы. Если государство покажет силу во внешней политике и хоть какую-то способность слышать и видеть в делах внутренних - народ воспримет это как должное и воспрянет духом, поймет что можно жить и делать жизнь лучше для себя прежде всего. Пока ситуация такая, что в России, как со стороны, так и отечественные чиновники старой гвардии, заставили наарод чувствовать себя виноватыми во всем и думать, что они люди третьего сорта. И это нужно изменить.
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