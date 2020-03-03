Какие поправки в Конституцию предложил Путин

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Hairless 03 Марта 2020 в 13:33:03
Брак описан как союз мужчины и женщины. Защита брака, а также институтов «семьи, материнства, отцовства и детства» находится в ведении России как государства.
Вводится статья об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Статья не прописывает явно роль Бога, но отмечает, что Россия является правопреемницей СССР.
В пункте о государственном языке России русский язык назван «языком государствообразующего народа». При этом отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.
Согласно поправкам, «не допускаются» призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на отчуждение. Исключение сделано для уточнения границы (делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией государствами;
Аналогичным образом «не допускается» умаление подвига народа при защите Отечества. Устанавливается право и обязанность государства «защищать историческую правду».
Закрепляется соответствие МРОТ величине прожиточного минимума: первый не может быть ниже последнего в целом по стране.
Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты. В частности, для глав регионов и федеральных ведомств вводятся ограничения по возрасту (от 30 лет), а также запрет держать деньги в зарубежных странах и иметь вид на жительство другого государства. Похожие требования вводятся для премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека.
Нововведения для президентов. Ценз оседлости для кандидата в президенты увеличивается с 10 до 25 лет. Президенту России запрещается когда бы то ни было быть гражданином другой страны. При этом для граждан Крыма, постоянно проживавших на полуострове, сделано исключение: для граждан «государства или территории, принятой в Российскую Федерацию», положение о гражданстве не действует.
Отдельные федеральные органы власти могут работать не из Москвы, а из другого города, их переезд за пределы столицы определяется федеральным конституционным законом.
Голосование по поправкам проводится после того, как текст поправок одобрят две трети субъектов, а Конституционный суд проверит их на соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9 статьям Конституции. Для того чтобы поправки был приняты, за них должны проголосовать более 50% участников голосования. После объявления результатов голосования президент подписывает указ, которым вводит дату вступления поправок в силу.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/02/824236-putin-konstitutsiya
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все остальное в том или ином виде уже давно прописано в законах и обязательно к исполнению, кроме поправок о президенте...
Кстати, что там насчет запретить власти не просто иметь деньги зарубежом, но и недвижимость? А родственникам чиновников можно иметь счета за рубежом? Тогда идея дохлая, все деньги волошина того же самого будут на счетах племянника на кипре...
Короче, дохлые поправки ни о чем, пропихивают свое, на будущее, под общим блаблабла память предков вера в бога индексация мрота...боятся шо пизд..ц разделить на несколько вопросов в анкете, хотя бы по блокам, экономический, политический, социальный
..ан нет, боится великий путин своего народа,опять хитрожопо ведет себя, голосуйте одним ответом типа, а кто ж проголосует против индексации пенсий...прям как с пенсионной реформой во время чемпионата по футболу, что то до выборов ссал путин про реформу то рассказать..
Я например за некоторые поправки, лишить чиновников денег за рубежом и внести пункт о недвижимости туда( хотя понятно, что этого никто не сделает), но я против пожизненных сенаторов, я против неподсудности президента, считаю смешным просто внесение мрот в конституцию, (что, без конституции повышать мрот нельзя чтоли???) Ну и тд, и как быть? Голосую за стариков, чтоб получше жили, а выходит что голосую за пожизненных пидоразов, которые итак от кормушки оторваться не могут, все эти пидары волошины, толстые, путины, медведевы...хитровыебанки...
Сука, в рабочей группе то посмотрите кто сидит, поправки придумывает? Тупая спортсменка, которая вообще до этого не читала ни разу в своей жизни конституции, считает, что ее пора менять блять....
На сайте ГД РФ.
toliktommy 04.03.2020 в 00:48:32 # 742125