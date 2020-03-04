Дарига Назарбаева назвала главные проблемы легпрома

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 04 Марта 2020 в 13:48:42
«Анализ ситуации в преддверии слушаний позволил выявить ряд барьеров для развития легкой промышленности. Первое, это прежде всего, дороговизна производства. Отечественные предприятия вынуждены конкурировать с азиатскими производителями, использующими более современное оборудование и более дешёвый труд. Поэтому продукция дорогая и ее значительно меньше, чем необходимо», - сказала она. Вторая причина - отсутствие необходимого оборудования. По мнению Председателя Сената, все оборудование на предприятиях «кроме советского, импортное, и, зачастую, устаревшее». «Коэффициент обновления оборудования на отечественных предприятиях составляет 3-4% в год и осуществляется за счет кредитных и собственных средств, а на зарубежных фирмах этот показатель составляет 15-17%, что в значительной степени связано с инвестиционной поддержкой со стороны государства», - отметила она.
Третьей причиной Дарига Нзарбаева назвала дефицит сырья. В стране практически не производятся синтетические материалы, также ощущается дефицит в натуральном отечественном сырье. По ее словам, в себестоимости казахстанской продукции стоимость сырья составляет около 60 %.
«Четвертое. Это слабая эффективность мер государственной поддержки. Предприятия легкой промышленности больше всего страдают от недостаточного уровня инвестиций для модернизации и реструктуризации производства и из-за нехватки оборотных средств. Зачастую предприятия не могут получить кредитование в банках. Банки второго уровня при рассмотрении заявок от бизнеса оценивают залоговое имущество по очень низким ставкам, не рассматривают в качестве залогового имущества будущие контракты. После получения кредита предприятия вынуждены начинать оплату еще до того, как построят помещение и завезут оборудование», - подчеркнула Дарига Назарбаева.
В-пятых, на ее взгляд, в стране отсутствуют серьезные перспективы для легкой промышленности. Так, в прошлом году доля отрасли в структуре промышленного производства составила незначительные 0,4%.
«Если завтра легкая промышленность исчезнет, то рядовые потребители этого не заметят. Шестое - это наличие теневого импорта, который сводит на нет все усилия предпринимателей. Контрафакт дешевле за счет низкого качества, из-за отсутствия налогов и пошлин», - заявила она.
В Казахстане в настоящее время из 1071 всего 40 крупных и средних предприятий легкой промышленности. «То есть, типичное предприятие легкой промышленности – это не швейная или обувная фабрика, а ателье или артель. Некоторые подотрасли вообще представлены только 1 крупным или средним предприятием. При этом средняя загруженность мощностей всех предприятий составляет чуть более 26%. Списочная стоимость работников отрасли составляет 12 700 человек, реальная – 9 300. В советское время этот показатель составлял 200 тыс. Мы импортируем в 17 раз больше продукции легкой промышленности, чем продаем на экспорт», - подчеркнула она.
https://kapital.kz/economic/85185/dariga-nazarbayeva-perechislila-bar-yery-v-razvitii-legkoy-promyshlennosti.html
UPD
Назарбаева об индустриальных сертификатах: Забрать у «Атамекена» и отдать государству
Представители бизнеса обратили внимание еще на один вполне практический момент: выдачу индустриальных сертификатов. По словам предпринимателей, процедура получения этого документа непрозрачна, при этом наличие такого сертификата - обязательное требование для участия в закупках. Депутаты их поддержали. Сенатор Серик Джаксыбеков отметил, что компаниям приходится ждать эксперта, который должен проводить оценку предприятия, от двух месяцев до полугода. «Этого эксперта, оказывается, можно ждать как манну небесную», - возмутился сенатор.
Вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заверил, что о проблеме известно, и сегодня НПП «Атамекен», в чьем ведении и находится выдача сертификатов, пытается решить проблему.
- А вернуть государству эту функцию вы не планируете? По выдаче сертификатов разного рода. Забрать у «Атамекена» и отдать государству. Вы сами говорите, что работа неэффективная, что выдача сертификатов - тоже коррумпированная сфера. Кроме того, индустриальные сертификаты не соответствуют стандартам и требованиям, которые предъявляет гоззаказчик. Это вообще две разные песни. Это тоже используется для того, чтобы устранить нежелательного потенциального исполнителя госзаказа. В этой сфере бардак полный. Мы считаем, что надо вернуть государству, дать навести порядок, - прямо заявила Дарига Назарбаева.
В ответ прозвучало - таких планов у правительства нет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
И что дальше?
MишаМашкевич 04.03.2020 в 14:11:02 # 742160
Цитата: андремас от 04.03.2020 07:52:24ну так трудно инвесторов привлекать с нашей биографией и историей +добавит туда налоговое законодательство. Так полный фарш
Озвучила список барьеров..
И что дальше?
Озвучила список барьеров..
И что дальше?
Председатель Сената парламента Дарига Назарбаева на парламентских слушаниях озвучила список барьеров, препятствующих развитию легкой промышленности в Казахстане
Главный барьер - сама Дарига и Ко
KapitanNemo 04.03.2020 в 15:59:46 # 742175
Забрать у «Атамекена» и отдать государству. Вы сами говорите, что работа неэффективная, что выдача сертификатов - тоже коррумпированная сфера.
Ух, какой камешек она бросила в огород своего зятя.