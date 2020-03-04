Казахстан отказался поставлять Беларуси нефть без пошлины и гарантий

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danilov 04 Марта 2020 в 22:25:04
По словам вице-министра торговли, сам Казахстан применяет пошлины 60 и 30 долларов за тонну экспортной нефти и нефтепродуктов соответственно.
“Беларусь, в случае заключения соглашения, должна будет применять такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Беларусь”, — передает слова Кайрата Торебаева “Интерфакс-Запад”.
По мнению вице-министра Казахстана, в случае поставок нефти в Беларусь без пошлин, его страна потеряет около 200 млн. долларов в год при поставках 3,5 млн. тонн нефти.
“Казахстану нужна гарантия, что нефтепродукты, которые будут выработаны на белорусских НПЗ из казахстанской нефти будут потребляться исключительно на внутреннем рынке”, — уточнил Кайрат Торебаев.
Казахстан ожидает, что Беларусь решит на каких условиях готова закупать нефть. Возможно, согласится покупать нефть только для внутреннего рынка и даст гарантии, что она не пойдет на экспорт. Или Белнефтехиму придется покупать нефть и перепродавать в ЕС с пошлиной.
«Мы надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать процесс, то есть гарантировать, что не будет реэкспорта нефти и нефтепродуктов», — рассказал вице-министр торговли Казахстана.
https://telegraf.by/ehkonomika/kazahstan-otkazalsya-postavlyat-belarusi-neft-bez-poshliny-i-garantij/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 04.03.2020 17:40:00Понимают. Это лишь попытка смастерить себе оправдание, мол мы поставляем им без пошлин так как они гарантировали, что это для внутреннего рынка. А оказывается смотри они какие не хорошие не сдержали свое обещание.
Лука как даст гарантии так и возьмет их обратно. Шельмовать с реэкспортом он хорошо научился на санкционных продуктах в Россию. Неужели наши чиновники не понимают что имеют дело с шельмой?
Лука как даст гарантии так и возьмет их обратно. Шельмовать с реэкспортом он хорошо научился на санкционных продуктах в Россию. Неужели наши чиновники не понимают что имеют дело с шельмой?