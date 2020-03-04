Меланья Трамп и Майк Помпео вручили премию Сайрагуль Сауытбай

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Марта 2020 в 14:54:57
UPD
Напомним, 1 августа прошлого года суд признал вину Сайрагуль в незаконном пересечении границы и приговорил ее к лишению свободы на полгода условно. Она прибыла из Китая, чтобы увидеться с мужем и детьми, переехавшими в Казахстан.
Женщина также просила власти Казахстана предоставить ей убежище, но казахстанская сторона отказала этнической казашке в помощи.
Позже женщина дала интервью одному из израильских СМИ, в котором рассказала, что ей, находясь в китайском лагере политического перевоспитания, пришлось пережить пытки и насилие.
В посольстве Китая данную информацию опровергли. Позже стало известно, что в 2018 году с Сайрагуль взяли расписку, в которой она подтверждала, что не станет разглашать информацию о лагерях. Эти данные запрещено было сообщать даже в зале суда, поскольку они считаются государственной тайной.
Адвокат Сауытбай просил суд оставить женщину на территории Казахстана, поскольку в Китае ей грозила смертная казнь. В прошлом году стало известно, что женщина с семьей получила убежище в Швеции.
Комментарии, по рейтингу, по дате