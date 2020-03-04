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Политика
Меланья Трамп и Майк Помпео вручили премию Сайрагуль Сауытбай
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danilov 05 Марта 2020 в 14:54:57


UPD
Напомним, 1 августа прошлого года суд признал вину Сайрагуль в незаконном пересечении границы и приговорил ее к лишению свободы на полгода условно. Она прибыла из Китая, чтобы увидеться с мужем и детьми, переехавшими в Казахстан.

Женщина также просила власти Казахстана предоставить ей убежище, но казахстанская сторона отказала этнической казашке в помощи.

Позже женщина дала интервью одному из израильских СМИ, в котором рассказала, что ей, находясь в китайском лагере политического перевоспитания, пришлось пережить пытки и насилие.

В посольстве Китая данную информацию опровергли. Позже стало известно, что в 2018 году с Сайрагуль взяли расписку, в которой она подтверждала, что не станет разглашать информацию о лагерях. Эти данные запрещено было сообщать даже в зале суда, поскольку они считаются государственной тайной.

Адвокат Сауытбай просил суд оставить женщину на территории Казахстана, поскольку в Китае ей грозила смертная казнь. В прошлом году стало известно, что женщина с семьей получила убежище в Швеции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 05.03.2020 в 15:13:39   # 742261
Чозатетка?
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  SPYKER X 05.03.2020 в 15:55:51   # 742263
Живущая в Швеции этническая казашка из Синьцзяна Сайрагуль Сауытбай, которая одной из первых в мире рассказала о «лагерях политического перевоспитания» в Китае, награждена премией Госдепартамента США «За мужество» (Annual International Women of Courage).
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  строитель 05.03.2020 в 15:57:47   # 742264
Понятненько
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