РОССИЯ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОСТАЛИСЬ ПРИ СВОИХ ИНТЕРЕСАХ

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философ 06 Марта 2020 в 08:59:31
Заседание без результата.
Саудиты предложили дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн барр. в сутки — то есть даже больше, чем накануне рекомендовал технический комитет ОПЕК+ (0,6-1 млн барр. в сутки).
Россия считает, что сделку нужно продлить, но без дополнительных сокращений добычи нефти, указывают агентства. Министр энергетики Александр Новак покинул штаб-квартиру ОПЕК в Вене, не дожидаясь окончания заседания комитета.
Другие делегаты по итогам заседания отказались раскрыть согласованные рекомендации участникам сделки. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман заявил журналистам, что «у нас был замечательный день», но «нужно сохранять интригу».
В четверг, 5 марта, сделку должны обсудить министры стран ОПЕК, а 6 марта Новак вернется в Вену, чтобы продолжить обсуждение с министрами стран, которые не входят в картель. В этот же день должно быть принято окончательно решение о судьбе сделки. Один из делегатов сказал ТАСС, что Россия выжидает и объявит о позиции в последний момент. После новостей об отсутствии решений, цена нефти марки Brent немного подешевела до $51,2 за баррель, но затем в течение часа отскочила почти до прежнего уровня — около $52.
Почему Россия не спешит принимать решение.
Российские нефтяники высказывались против дополнительного сокращения добычи еще в феврале, и внеочередное предложение технического комитета ОПЕК+ убрать с рынка еще 0,6 млн барр. в сутки Россия так и не поддержала. 1 марта ситуацию с нефтяниками обсудил президент Владимир Путин. Он напомнил, что с котировки Brent опустились с $70 до $50 за барр., а прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года. Путин отметил важность сделки ОПЕК+, но заявил, что Россию устраивают текущие цены на нефть и накопленные резервы позволят исполнить «бюджетные и социальные обязательства» даже при ухудшении ситуации.
Опрошенные РБК эксперты считают, что Россия в конце концов согласиться на сокращение добычи, хотя бы небольшое. О том, что ОПЕК+ сократит добычу на 0,6-1 млн барр, и Россия может взять на себя сокращение на 200-300 тыс. барр. накануне венских совещаний заявил и совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Но это «экспертная оценка», оговорился тогда топ-менеджер.
Российским компаниям сложно согласиться на дополнительно сокращение, потому что впервые за всю историю сделки оно будет реальным, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. В предыдущие годы мы добивались условий, которые в минимальной степени затрагивали планы нефтяников по наращиванию добычи в стране, объясняет он. В рамках первого сокращения с 2017 года страны отталкивались от ежемесячного уровня добычи октября 2016 года, когда Россия вышла на максимум добычи — то есть, выполняя условия сделки, Россия по факту увеличила добычу. Второе сокращение в декабре 2018 года позволило стабилизировать производство нефти, показатели по году сохранились. В конце 2019 года было принято решение исключить из сделки газовый конденсат, что устроило российских нефтяников в качестве компенсации сокращения добычи. Но сейчас любые дополнительные обязательства повлекут реальное сокращение добычи в стране, а, значит, и снижение капитализации российских компаний, считает Громов.
Как сокращение добычи повлияет на курс рубля.
Положение глобальной экономики сильно изменилась с февраля 2020 года, когда Россия впервые отказалась поддерживать сокращение добычи, предложенное техническим комитетом ОПЕК+, говорит Громов. Если бы Китай смог ограничить распространение вируса, последствия для мира могли бы быть ограничены первым кварталом, но вспышка вируса в Европе, которая только начинает распространяться, делает ситуацию намного более пессимистичной, объясняет он.
В начале марта Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет 36 стран) снизила прогноз по росту мировой экономики в 2020 году сразу на 0,5 п. п. до 2,4%. Если эпидемия коронавируса затянется, прогноз может быть снижен еще сильнее — до 1,5%, говорится в отчете организации. ФРС США 3 марта снизила базовую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Это намного больше, чем ожидал рынок, кроме того ФРС приняла решение досрочно — за две недели до планового заседания, объясняет Громов.
По словам эксперта, велик риск того, что в итоге рост спроса на нефть в 2020 году, который ожидался на уровне в 1 млн барр., может оказаться нулевым. С учетом увеличения добычи сланцевой нефти и производства нефти в Бразилии, это может создать на рынке новый «навес» предложения в 600-800 тыс. барр.
Еще одна проблема — снижение экспорта нефти из Ливии на 1 млн барр. из-за перекрытия повстанцами портов, говорит аналитик IHS Markit Максим Нечаев. В ближайшие месяцы этот объем может вернуться на рынок, а если ситуация с короновирусом не улучшиться, и, может быть, напротив, станет хуже, цены на нефть могут рухнуть к $40 за барр., оценивает он. IHS снизила прогноз спроса на нефть на 2020 год примерно вдвое на 500 тыс. барр. в сутки.
Bank of America 3 марта снизил прогноз цены Brent в 2020 году с $62 до $54 за барр. «на фоне замедления темпов экономического роста». По мнению аналитиков банка, во втором квартале цена Brent достигнет минимума в $48 за барр., а затем вернется к росту.
Базовая цена нефти Urals на 2020 год — $42,4 за баррель, этот сорт, как правило дешевле Brent, поэтому России нужно держать мировые цены на уровне $46-47, а лучше $50 за барр., считает Громов. Дальнейшее снижение цен на нефть грозит России ростом курса доллара, инфляцией и снижением доходов населения, считает Нечаев. По его словам, пострадают и нефтяники — баррель уже стоит около 3500 руб., то есть очень дешево, доходность компаний снизится.
Российские чиновники сохраняют оптимизм. По словам министра финансов Антона Силуанова, «бюджет наш защищен» и «при цене на нефть даже около $30 за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы».
Но снижение цен на нефть скажется прежде всего на курсе рубля, говорила РБК экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Наша оценка чувствительности курса к ценам на нефть — 3% ослабления курса на 10% снижения цены [нефти]». В базовом сценарии с ценой нефти в среднем около $60 за барр. в 2020 году курс составит 65 руб. за доллар, прогнозирует «Ренессанс Капитал». Если же стоимость барреля останется на уровне $52, курс может превысить 68 руб. за доллар, считает эксперт.
https://traders-union.ru/iaftnews/economy/news/341572/
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