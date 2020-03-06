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Политика
21-летний Асыл Алдаберген стал советником акима Туркестанской области
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философ 06 Марта 2020 в 09:00:39
Распоряжением акима Туркестанской области Алдаберген Асыл Берикулы назначен внештатным советником акима области по вопросам противодействия коррупции, передает zakon.kz.
Асыл Алдаберген родился 10 июня 1998 году в городе Туркестан Южно-Казахстанской области.



Работал менеджером Проектного офиса "Turkistan Adaldyq alany" Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области.

С августа 2019 года работал помощником Государственного советника юстиции 3-го класса, руководителя руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Туркестанской области, руководителем проектного офиса "Туркестан - Адалдық алаңы", сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

https://www.zakon.kz/5010366-21-letniy-asyl-aldabergen-stal.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 06.03.2020 в 09:33:47   # 742318
Ребенок успешных родителей? Не?
21 год и советник.
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  alexyk 06.03.2020 в 09:35:12   # 742319
По возрасту у него еще высшего образования нет. Что он мог наработать???
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  Софруджу 06.03.2020 в 09:36:14   # 742320
В 21 год пацан, по определению, в самом лучшем случае, может закончить бакалавриат, если он в школу пошёл с 6 лет. А если с 7, то в 22. В какой он там заднице работал, тем более на руководящих должностях? Блатной щегол и выскочка. В советское время даже комсомольскими организациями на уровне района, города, области руководили люди в возрасте 30-35 лет. По Станиславскому - НЕ ВЕРЮ
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  Практичный 06.03.2020 в 09:40:43   # 742323
Озвучьте родственные связи пжлуйста
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  Avensis 06.03.2020 в 09:56:32   # 742325
Қашан біз ел боламыз
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  Маке0912 06.03.2020 в 10:20:21   # 742329
А что он в жизни видел ???
Возможно умный. Но не опыта не мудрости не жизненных проблем не видел. Что он будет советывать ???
Ещё кому Шукееву ???
Тот волк , пальцы в рот не клади.
Правильно Avensis пишет Қашан біз ел боламыз.
Уят деген жок кой. Наверное тоже сына однокласстника тянет.
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