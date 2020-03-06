21-летний Асыл Алдаберген стал советником акима Туркестанской области

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философ 06 Марта 2020 в 09:00:39
Асыл Алдаберген родился 10 июня 1998 году в городе Туркестан Южно-Казахстанской области.
Работал менеджером Проектного офиса "Turkistan Adaldyq alany" Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области.
С августа 2019 года работал помощником Государственного советника юстиции 3-го класса, руководителя руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Туркестанской области, руководителем проектного офиса "Туркестан - Адалдық алаңы", сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.
https://www.zakon.kz/5010366-21-letniy-asyl-aldabergen-stal.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 06.03.2020 в 09:33:47 # 742318
21 год и советник.
Практичный 06.03.2020 в 09:40:43 # 742323
Возможно умный. Но не опыта не мудрости не жизненных проблем не видел. Что он будет советывать ???
Ещё кому Шукееву ???
Тот волк , пальцы в рот не клади.
Правильно Avensis пишет Қашан біз ел боламыз.
Уят деген жок кой. Наверное тоже сына однокласстника тянет.