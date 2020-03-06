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Политика
ФБР и Высоцкий
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GoodZone 06 Марта 2020 в 11:54:56
ФБР разместило в соцсети Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.



При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения госбезопасности США.

«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение... Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», – говорится в объявлении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 06.03.2020 в 12:16:02   # 742344
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  Пермяк 06.03.2020 в 13:26:14   # 742350
«У меня есть претензии к властям моей страны, но решать их я буду не с вами…»

Высоцкий В.С.
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  Пастафариан 06.03.2020 в 14:29:25   # 742352
Песец, вот же им пох.я на мораль других,и, они нас учат жить
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