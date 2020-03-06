ФБР и Высоцкий

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GoodZone 06 Марта 2020 в 11:54:56
При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения госбезопасности США.
«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение... Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», – говорится в объявлении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 06.03.2020 в 12:16:02 # 742344
Высоцкий В.С.
Пастафариан 06.03.2020 в 14:29:25 # 742352