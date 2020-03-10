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Политика
Казахстан ведет переговоры с PetroChina после форс-мажорных обстоятельств по поставкам газа
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философ 10 Марта 2020 в 10:37:17
АЛМАТЫ (Рейтер) - Казахский экспортер природного газа "Казтрансгаз" обсуждает дальнейшие поставки газа с PetroChina после того, как он выпустил форс-мажорное сообщение со ссылкой на вспышку коронавируса, сообщила казахстанская фирма в пятницу.

Казтрансгаз сказал, что экспорт газа в Китай пока продолжается «в согласованных объемах». Страна Центральной Азии планировала поставлять 10 миллиардов кубометров собственного газа в Китай в этом году, в дополнение к перевалке еще больших объемов из Туркменистана и Узбекистана.

PetroChina приостановила импорт некоторых видов природного газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) и газа, импортируемого по трубопроводам, поскольку сезонный спад спроса добавил к влиянию на потребление от вспышки коронавируса.

Источники в Reuters сообщили, что ведущий китайский производитель газа и поставщик трубопроводного газа выпустили уведомление о форс-мажорных обстоятельствах поставщикам трубного газа, а также, по крайней мере, одному поставщику СПГ, хотя подробности уведомления о форс-мажорных обстоятельствах не могли быть сразу подтверждены.

Поставщики в Узбекистане и Туркменистане пока не комментируют действия PetroChina.

https://www.reuters.com/article/us-petrochina-gas-kazakhstan/kazakhstan-in-talks-with-petrochina-after-force-majeure-on-gas-supplies-idUSKBN20T0NN
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.03.2020 в 19:39:04   # 742578
А разве в контрактах не принцип "Бери или плати"?
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