Казахстан ведет переговоры с PetroChina после форс-мажорных обстоятельств по поставкам газа

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философ 10 Марта 2020 в 10:37:17
Казтрансгаз сказал, что экспорт газа в Китай пока продолжается «в согласованных объемах». Страна Центральной Азии планировала поставлять 10 миллиардов кубометров собственного газа в Китай в этом году, в дополнение к перевалке еще больших объемов из Туркменистана и Узбекистана.
PetroChina приостановила импорт некоторых видов природного газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) и газа, импортируемого по трубопроводам, поскольку сезонный спад спроса добавил к влиянию на потребление от вспышки коронавируса.
Источники в Reuters сообщили, что ведущий китайский производитель газа и поставщик трубопроводного газа выпустили уведомление о форс-мажорных обстоятельствах поставщикам трубного газа, а также, по крайней мере, одному поставщику СПГ, хотя подробности уведомления о форс-мажорных обстоятельствах не могли быть сразу подтверждены.
Поставщики в Узбекистане и Туркменистане пока не комментируют действия PetroChina.
https://www.reuters.com/article/us-petrochina-gas-kazakhstan/kazakhstan-in-talks-with-petrochina-after-force-majeure-on-gas-supplies-idUSKBN20T0NN