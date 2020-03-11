Узбекистан и ЕАЭС: Путин давит — Мирзиёев артачится

Вступить в ЕАЭС стране с полузакрытой полит системой, замороженной ещё со времён СССР в систему свободно экономического пространства не так просто. Они не проделали этот путь из-за старой политики бывшей власти, и перестраивать всю систему под ЕАЭС это вопрос не одного года.