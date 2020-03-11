Путин встретился с Назарбаевым

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danilov 11 Марта 2020 в 14:00:17
Очень рад Вас видеть. Знаю, что Вы приехали с целью выступить в Московском университете.
Спасибо, что не забываете Ваши детища, к которым я, безусловно, отношу не только создание современного Казахстана, но и инициированные Вами процессы интеграции на постсоветском пространстве. В конечном итоге это выразилось в создании Евразийского экономического союза. Спасибо, что Вы и дальше продвигаете эту идею.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Владимир, Лондон арестовал имущество дочки, не знаю что делать?
Как договаривались, передай все государству, а Лондон я беру на себя. Скоро заплачут кровавыми слезами, все вернём, национализируем и пустим запад по миру.
MишаМашкевич 11.03.2020 в 23:54:00 # 742718