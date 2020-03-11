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Политика
Путин встретился с Назарбаевым
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danilov 11 Марта 2020 в 14:00:17
В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Очень рад Вас видеть. Знаю, что Вы приехали с целью выступить в Московском университете.
Спасибо, что не забываете Ваши детища, к которым я, безусловно, отношу не только создание современного Казахстана, но и инициированные Вами процессы интеграции на постсоветском пространстве. В конечном итоге это выразилось в создании Евразийского экономического союза. Спасибо, что Вы и дальше продвигаете эту идею.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nekrun 11.03.2020 в 18:58:39   # 742684
...и только смерть разлучит нас.
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  bolatbol 11.03.2020 в 20:41:25   # 742695
Ну чё, случилось что, абишевич?
Владимир, Лондон арестовал имущество дочки, не знаю что делать?
Как договаривались, передай все государству, а Лондон я беру на себя. Скоро заплачут кровавыми слезами, все вернём, национализируем и пустим запад по миру.
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  acid 11.03.2020 в 22:05:29   # 742699
один там по-моему преподает бывший президент
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  MишаМашкевич 11.03.2020 в 23:54:00   # 742718
Ворон ворону глаз не выклюет
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