Назван единственный проголосовавший против изменений в Конституцию сенатор

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 11 Марта 2020 в 20:58:11
Воздержались сенаторы Людмила Нарусова, Василий Иконнников и Валерий Усатюк, уточнил собеседник агентства.
В комментарии изданию «Подъем» Мархаев заявил, что голосовал осознанно.
Ранее в среду Госдума и Совет Федерации утвердили текст закона о внесении изменений в основной закон. В нижней палате парламента против документа не было голосов, члены КПРФ воздержались при голосовании за включение поправки о президентских сроках. Таким образом Мархаев стал единственным человеком в парламенте, проголосовавшим против.
Конституционные изменения были анонсированы президентом в январе. В частности, предлагается закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, социальную ориентированность экономики, приоритет Конституции РФ над международным правом.
В 2000-х годах Мархаев руководил отделом по охране общественного порядка МВД Бурятии. Был заместителем министра внутренних дел Бурятии, в 2006 году ушел в отставку. Награжден орденом Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сенатором стал в 2015 году, до этого был депутатом Госдумы.
https://lenta.ru/news/2020/03/11/protiv/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 12.03.2020 в 09:08:04 # 742729
А по данной ситуации, по мне это чистой воды популизм! Говорить и поддерживать можно всё что угодно. Публичные люди очень быстро переобуваются, когда выгода начинает теряться!
Цитата: старик от 12.03.2020 12:38:20
Да уж, Ходорковкский - это тот человек, который нанес огромную пользу России, который, когда просил о помиловании у Путина, обещал не заниматься политикой,и который теперь спонсирует расшатывание страны, уж он то знает кто и что просрал. Он то уж точно для народа последнюю рубашку снимет.
Да уж, Ходорковкский - это тот человек, который нанес огромную пользу России, который, когда просил о помиловании у Путина, обещал не заниматься политикой,и который теперь спонсирует расшатывание страны, уж он то знает кто и что просрал. Он то уж точно для народа последнюю рубашку снимет.
Один вопрос: -а где все это богатство?
Цитата: X-Daemon от 12.03.2020 15:46:28Quote:
Состояние Ходорковского по итогам 2003 года Forbes оценивал в $15 млрд — это был богатейший бизнесмен России. До своего ареста в 2003 году Ходорковский и Лебедев «были очень богатыми и политически влиятельными бизнесменами», — говорится в их третьей жалобе в ЕСПЧ. Оба предпринимателя «также были активными политическими лоббистами»: так, Ходорковский открыто финансировал оппозиционные политические партии, политиками становились его друзья и бизнес-партнеры.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/01/2020/5e1c91a59a79476d13960d01
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/01/2020/5e1c91a59a79476d13960d01
Вторая подчеркнутая фраза никого не напоминает?