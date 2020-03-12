Назван единственный проголосовавший против изменений в Конституцию сенатор

Да уж, Ходорковкский - это тот человек, который нанес огромную пользу России, который, когда просил о помиловании у Путина, обещал не заниматься политикой,и который теперь спонсирует расшатывание страны, уж он то знает кто и что просрал. Он то уж точно для народа последнюю рубашку снимет.