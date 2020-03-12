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Политика
Назван единственный проголосовавший против изменений в Конституцию сенатор
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Гость 11 Марта 2020 в 20:58:11
Против президентского закона о поправках в Конституцию проголосовал только один член Совета Федерации — сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Об этом в среду, 11 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Воздержались сенаторы Людмила Нарусова, Василий Иконнников и Валерий Усатюк, уточнил собеседник агентства.

В комментарии изданию «Подъем» Мархаев заявил, что голосовал осознанно.

Ранее в среду Госдума и Совет Федерации утвердили текст закона о внесении изменений в основной закон. В нижней палате парламента против документа не было голосов, члены КПРФ воздержались при голосовании за включение поправки о президентских сроках. Таким образом Мархаев стал единственным человеком в парламенте, проголосовавшим против.

Конституционные изменения были анонсированы президентом в январе. В частности, предлагается закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, социальную ориентированность экономики, приоритет Конституции РФ над международным правом.

В 2000-х годах Мархаев руководил отделом по охране общественного порядка МВД Бурятии. Был заместителем министра внутренних дел Бурятии, в 2006 году ушел в отставку. Награжден орденом Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сенатором стал в 2015 году, до этого был депутатом Госдумы.

https://lenta.ru/news/2020/03/11/protiv/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Беня Ладен 12.03.2020 в 09:08:04   # 742729
Устроили цирк и скотство татупеды.
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  NBE 12.03.2020 в 10:09:52   # 742730
Бывший сенатор. Странно что кто-то был против.
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  строитель 12.03.2020 в 12:18:13   # 742737
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  андремас 12.03.2020 в 13:04:55   # 742738
Теперь мы знаем что есть такой Мархаев
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  egorvikt 12.03.2020 в 13:12:23   # 742740
Был...
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  jumanjiqz 12.03.2020 в 13:32:17   # 742742
Я думал что сенаторы только в США водятся!?
А по данной ситуации, по мне это чистой воды популизм! Говорить и поддерживать можно всё что угодно. Публичные люди очень быстро переобуваются, когда выгода начинает теряться!
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  stasik02 12.03.2020 в 15:51:49   # 742753
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  stasik02 12.03.2020 в 15:52:02   # 742754
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  старик 12.03.2020 в 18:38:20   # 742763
Да уж, Ходорковкский - это тот человек, который нанес огромную пользу России, который, когда просил о помиловании у Путина, обещал не заниматься политикой,и который теперь спонсирует расшатывание страны, уж он то знает кто и что просрал. Он то уж точно для народа последнюю рубашку снимет.
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  X-Daemon 12.03.2020 в 21:46:28   # 742777
Цитата: старик от 12.03.2020 12:38:20
Да уж, Ходорковкский - это тот человек, который нанес огромную пользу России, который, когда просил о помиловании у Путина, обещал не заниматься политикой,и который теперь спонсирует расшатывание страны, уж он то знает кто и что просрал. Он то уж точно для народа последнюю рубашку снимет.

Один вопрос: -а где все это богатство?
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  Mikado 12.03.2020 в 21:48:49   # 742778
Дункан Маклаудрхаев ))
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  Ал 12.03.2020 в 22:02:45   # 742782
Цитата: X-Daemon от 12.03.2020 15:46:28
Quote:
Состояние Ходорковского по итогам 2003 года Forbes оценивал в $15 млрд — это был богатейший бизнесмен России. До своего ареста в 2003 году Ходорковский и Лебедев «были очень богатыми и политически влиятельными бизнесменами», — говорится в их третьей жалобе в ЕСПЧ. Оба предпринимателя «также были активными политическими лоббистами»: так, Ходорковский открыто финансировал оппозиционные политические партии, политиками становились его друзья и бизнес-партнеры.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/01/2020/5e1c91a59a79476d13960d01

Вторая подчеркнутая фраза никого не напоминает?
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