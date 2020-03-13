Трамп обратился к американской нации
danilov 13 Марта 2020 в 11:17:19
Дональд Трамп обратился к американской нации из Овального кабинета. Темой его выступления стала презентация новых мер для борьбы с коронавирусом.
Американский президент сказал, что его решение по закрытию авиасообщения с Китаем помогло сильно замедлить распространение коронавируса в США.
Теперь такая же мера предпринимается в отношении Европы: в течение 30-ти дней будет запрещен въезд из стран Старого Света в Америку. Исключение будет сделано для недавно вышедшей из Евросоюза Великобритании, где пока что случаев заражения коронавирусом не так много.
“У вируса нет шансов против Америки. Ни одна другая нация в мире лучше подготовлена или более вынослива. Мы все пройдем через сложные времена вместе. Но нам нужно отложить в сторону политические конфликты и объединиться как одна нация и одна семья”, сказал Трамп.
Телевизионное обращение президента США к нации - это нечастое явление. Скажем, Барак Обама лишь трижды его использовал, сразу после разлива нефти в Мексиканском заливе, затем для объяснения вывода войск из Ирака и объявления траура после шутинга в Сан-Бернардино.
У Трампа это второе обращение из Овального кабинета, первое состоялось ровно год назад, когда главной проблемой Вашингтона было временное закрытие федерального правительства.
Кроме того, Трамп объявил об отмене выплаты взносов в социальные фонды в этом году для всех американцев, а также пообещал малому бизнесу предоставить обеспеченные государством кредиты по низком процентам.
А компании в сфере медстрахования теперь могут сделать тесты на коронавирус бесплатными - сейчас их ценник доходит до 2,200 долларов. На эти инициативы Белый дом запросил 50 млрд долларов в Конгрессе.
Выступление Трампа прошло на фоне краха фондовых индексов в США, которые упали более чем на 20% со своего пика и официально вступили в фазу “медвежьего рынка”.
Количество инфицированных в Америке выросло в два раза за эту неделю (до 1,100 человек), NBA остановила все баскетбольные матчи на неопределенный срок, а актер Том Хэнкс признался в том, что он подхватил коронавирус.