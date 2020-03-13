Трамп обратился к американской нации

Трамп объявил об отмене выплаты взносов в социальные фонды в этом году для всех американцев, а также пообещал малому бизнесу предоставить обеспеченные государством кредиты по низком процентам.



А компании в сфере медстрахования теперь могут сделать тесты на коронавирус бесплатными - сейчас их ценник доходит до 2,200 долларов.