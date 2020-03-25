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Политика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
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danilov 25 Марта 2020 в 18:15:37
Провести переговоры предложил штат Техас — крупнейший в США производитель сланцевой нефти, по добытчикам которой нанес сильный удар обвал цен. Техасские «сланцевики» также пошли на диалог с ОПЕК.

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Politico.

По словам Ситтона, он по телефону связался с Мохаммедом Баркиндо, генеральным секретарем ОПЕК и обсудил с ним влияние обвала нефтяных цен на мировую экономику. Ситтон передал слова Баркиндо о том, что ОПЕК не сможет предпринять никаких действий по стабилизации ситуации до следующего саммита организации в июне. В этом саммите должны принять участие и техасские нефтяники.

«Я, возможно, свяжусь с министром нефти Саудовской Аравии и российским министром нефти», — также сообщил Ситтон. На территории Техаса находится Пермский бассейн, который является центром добычи сланцевой нефти в США.

https://www.rbc.ru/economics/24/03/2020/5e7a55389a79477f5ac217e1
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 25.03.2020 в 18:31:24   # 743934
« Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом»
-Это называется, За рога и в стойло
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  старик 25.03.2020 в 19:03:37   # 743941
Частные компании собираются вести переговоры с государствами? Ну уже хорошо что припекло и они готовы в чем то уступить, а то ведь до сих пор эти компании не сделали даже полшага назад, только вперед. Глядишь кризис научит вежливости "великих".
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  Walter 25.03.2020 в 19:09:10   # 743943
#Я возможно свяжусь с министром сказал техасец#. Рассказал нам все это рбк.
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  Васяй 25.03.2020 в 19:20:07   # 743946
Не стоит с ними договариваться.На...бут как обычно.Они своему слову хозяева-слово дали,слово забрали.Пусть пожарятся на сковородке!
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  bolatbol 25.03.2020 в 20:16:17   # 743953
У огенри есть рассказ, где ковбой убивает друга, Боливар,типа, не выдержит двоих. Таков закон капитализма, и если б в сложную ситуацию попала россия, то ее без сожаления добили.
В настоящей ситуации, дабы устранить конкурента, надо не снижать добычу. Пусть техасцы не смогут платить кредиты, распродадут технику, законсервируют скважины, растеряют кадры. Потом, снизить предложение нефти, добиться повышения цен и получить сверхприбыли. Дождаться, когда новые техасцы наберут кредитов, техники, кадров, и снова увеличить предложение на рынке. Бизнес, ничего личного.
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  Stalin 25.03.2020 в 20:47:22   # 743955
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  Ал 25.03.2020 в 21:30:35   # 743957
Цитата: Stalin от 25.03.2020 14:47:22
Со слов клоуна в маске, Путин управляет йеменскими повстанцами.

Потом все же поправился, что все таки иранцы.
Про то, что саудиты демпингом "поднасрали" и Ирану, который как раз и поддерживает хуситов, ему задуматься не довелось. Кстати, хуситы подбираются к месторождению нефти в Йемене, вытесняя саудовских прокси.
Учитывая этот косяк, не упоминая того, что он не учитывает возникших проблем с завышенной оплатой транспортировки нефти у саудитов, с моей точки зрения весь его "глубокий" анализ идет "в топку"...
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