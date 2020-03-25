« Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Марта 2020 в 18:15:37
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Politico.
По словам Ситтона, он по телефону связался с Мохаммедом Баркиндо, генеральным секретарем ОПЕК и обсудил с ним влияние обвала нефтяных цен на мировую экономику. Ситтон передал слова Баркиндо о том, что ОПЕК не сможет предпринять никаких действий по стабилизации ситуации до следующего саммита организации в июне. В этом саммите должны принять участие и техасские нефтяники.
«Я, возможно, свяжусь с министром нефти Саудовской Аравии и российским министром нефти», — также сообщил Ситтон. На территории Техаса находится Пермский бассейн, который является центром добычи сланцевой нефти в США.
https://www.rbc.ru/economics/24/03/2020/5e7a55389a79477f5ac217e1
Комментарии, по рейтингу, по дате
-Это называется, За рога и в стойло
В настоящей ситуации, дабы устранить конкурента, надо не снижать добычу. Пусть техасцы не смогут платить кредиты, распродадут технику, законсервируют скважины, растеряют кадры. Потом, снизить предложение нефти, добиться повышения цен и получить сверхприбыли. Дождаться, когда новые техасцы наберут кредитов, техники, кадров, и снова увеличить предложение на рынке. Бизнес, ничего личного.
Цитата: Stalin от 25.03.2020 14:47:22Со слов клоуна в маске, Путин управляет йеменскими повстанцами.
Потом все же поправился, что все таки иранцы.
Про то, что саудиты демпингом "поднасрали" и Ирану, который как раз и поддерживает хуситов, ему задуматься не довелось. Кстати, хуситы подбираются к месторождению нефти в Йемене, вытесняя саудовских прокси.
Учитывая этот косяк, не упоминая того, что он не учитывает возникших проблем с завышенной оплатой транспортировки нефти у саудитов, с моей точки зрения весь его "глубокий" анализ идет "в топку"...