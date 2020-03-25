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Политика
Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу
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danilov 25 Марта 2020 в 19:45:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 25.03.2020 в 20:00:03   # 743951
Хоть подробно расписал, не то что наши
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  htmaker 25.03.2020 в 20:12:58   # 743952
Вот оно спокойствие офицера)
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  СССР 25.03.2020 в 20:21:33   # 743954
Следующая неделя отдыхают.
На вывод капитала из страны 15% налог, было 2%
Обложить налогом доход свыше 1млн от вкладов, акций ИТП
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