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Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу
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danilov 25 Марта 2020 в 19:45:16
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Versus
25.03.2020 в 20:00:03
# 743951
Хоть подробно расписал, не то что наши
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htmaker
25.03.2020 в 20:12:58
# 743952
Вот оно спокойствие офицера)
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СССР
25.03.2020 в 20:21:33
# 743954
Следующая неделя отдыхают.
На вывод капитала из страны 15% налог, было 2%
Обложить налогом доход свыше 1млн от вкладов, акций ИТП
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