Ломбардия благодарит РФ за помощь

пытаясь выиграть время, в РФ на неделю объявили каникулы, при этом ускоренно готовя тесты и лаборатории.

За сутки в России выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Большинство новых случаев — 120 — выявлено в Москве.



Остальные 43 случая распределились по 19 регионам:



по шесть — в Московской области и Крыму;

по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае;

по три — в Оренбургской области и Якутии;

по два — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае;

по одному — в Архангельской, Брянской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Башкирии.

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 выросло до 658, из которых 29 человек выписаны из больниц как излечившиеся. Случаи заражения выявлены в 55 из 85 регионов России, говорится в сообщении сайта стопкоронавирус.рф в его Telegram-канале.



Максимальное число заражений — 410 — выявлено в Москве. В число регионов с наибольшим числом заражений COVID-19, как сообщает стопкоронавирус.рф, вошли также:



Московская область — 41;

Санкт-Петербург — 21;

Свердловская область — 13;

Самарская область — 10;

Якутия — 10



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/25/03/2020/5e7b18849a7947c62313fe13