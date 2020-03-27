Ломбардия благодарит РФ за помощь

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danilov 27 Марта 2020 в 08:00:03
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: stasik02 от 27.03.2020 02:18:54Ответ: пытаясь выиграть время, в РФ на неделю объявили каникулы, при этом ускоренно готовя тесты и лаборатории. Quote:
В Москве готовятся массовые проверки на коронавирус. Для этого спешно регистрируют новые тесты https://www.bbc.com/russian/news-52006028
Би-би-си
24 марта 2020
Новые тесты на коронавирус в России регистрируются в ускоренном режиме, выяснила Би-би-си. Производители тестов в регистрирующих органах проходят "по особому статусу". Москва готовится закупить большую партию, которой будет достаточно для проверки на COVID-19 десятков тысяч человек ежедневно.
...
Планируется, что до конца следующей недели в столице будут проводить 10 тысяч тестов в сутки. Для этого в Москве открывают девять лабораторий для тестирования - об этих планах Сергей Собянин сообщил еще в пятницу, 20 марта. В идеале город собирается выйти на 25-28 тысяч тестов в сутки, сообщил источник в мэрии.
...
Би-би-си
24 марта 2020
Новые тесты на коронавирус в России регистрируются в ускоренном режиме, выяснила Би-би-си. Производители тестов в регистрирующих органах проходят "по особому статусу". Москва готовится закупить большую партию, которой будет достаточно для проверки на COVID-19 десятков тысяч человек ежедневно.
...
Планируется, что до конца следующей недели в столице будут проводить 10 тысяч тестов в сутки. Для этого в Москве открывают девять лабораторий для тестирования - об этих планах Сергей Собянин сообщил еще в пятницу, 20 марта. В идеале город собирается выйти на 25-28 тысяч тестов в сутки, сообщил источник в мэрии.
...
В плане всплеска короновируса становится понятнее подготовка военных в "боевых" условиях в Италии. Кроме того, на территории самой РФ учения по подготовке к противодействию короновирусу прошли.
Если есть желание, то можешь на истошную реакцию россбалтовских либерастов посмотреть, которых публикация одного из итальянских СМИ перевозбудила Quote:
26 марта 2020
Итальянские СМИ пожаловались на «бесполезность» помощи из России https://www.rosbalt.ru/world/2020/03/26/1834710.html
Итальянские СМИ пожаловались на «бесполезность» помощи из России https://www.rosbalt.ru/world/2020/03/26/1834710.html
С какой точки зрения обеззараживание местности стало бесполезным?
Кстати, судя по отсутствию комментариев, другие темы на период моего просмотра россбалтовских "правдорубов" не привлекали.
К тому же у германских властей собственные шкурные интересы в размещении небольшого количества иатальянских пациентов имеются Quote:
В Германию доставлены тяжелобольные пациенты с коронавирусом из Италии https://www.dw.com/ru/в-германию-доставлены-тяжелобольные-пациенты-с-коронавирусом-из-италии/a-52896438
Итальянские пациенты с COVID-19 будут проходить лечение в университетской клинике Лейпцига и других больницах Саксонии.
...
Кроме того, по словам Кречмера, лечение пациентов из Италии позволит саксонским врачам составить картину того, как протекает легочное заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом.
...
Итальянские пациенты с COVID-19 будут проходить лечение в университетской клинике Лейпцига и других больницах Саксонии.
...
Кроме того, по словам Кречмера, лечение пациентов из Италии позволит саксонским врачам составить картину того, как протекает легочное заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом.
...
Более подробно ситуация с европейской "солидарностью" в комментариях на титусе обсуждалась https://titus.kz/?previd=109322
Ара горный 27.03.2020 в 10:51:07 # 744118
пытаясь выиграть время, в РФ на неделю объявили каникулы, при этом ускоренно готовя тесты и лаборатории.
Время упущено. В Москве ожидается сценарий по типу Нью-Йорка. В коммунарке уже Лещенко и Николаев.
Quote:
За сутки в России выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Большинство новых случаев — 120 — выявлено в Москве.
Остальные 43 случая распределились по 19 регионам:
по шесть — в Московской области и Крыму;
по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае;
по три — в Оренбургской области и Якутии;
по два — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае;
по одному — в Архангельской, Брянской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Башкирии.
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 выросло до 658, из которых 29 человек выписаны из больниц как излечившиеся. Случаи заражения выявлены в 55 из 85 регионов России, говорится в сообщении сайта стопкоронавирус.рф в его Telegram-канале.
Максимальное число заражений — 410 — выявлено в Москве. В число регионов с наибольшим числом заражений COVID-19, как сообщает стопкоронавирус.рф, вошли также:
Московская область — 41;
Санкт-Петербург — 21;
Свердловская область — 13;
Самарская область — 10;
Якутия — 10
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/03/2020/5e7b18849a7947c62313fe13
Остальные 43 случая распределились по 19 регионам:
по шесть — в Московской области и Крыму;
по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае;
по три — в Оренбургской области и Якутии;
по два — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае;
по одному — в Архангельской, Брянской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Башкирии.
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 выросло до 658, из которых 29 человек выписаны из больниц как излечившиеся. Случаи заражения выявлены в 55 из 85 регионов России, говорится в сообщении сайта стопкоронавирус.рф в его Telegram-канале.
Максимальное число заражений — 410 — выявлено в Москве. В число регионов с наибольшим числом заражений COVID-19, как сообщает стопкоронавирус.рф, вошли также:
Московская область — 41;
Санкт-Петербург — 21;
Свердловская область — 13;
Самарская область — 10;
Якутия — 10
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/03/2020/5e7b18849a7947c62313fe13
Коронавирус. В Нью-Йорке готовят временные морги в палатках и трейлерах: фото https://news.liga.net/world/news/koronavirus-v-nyu-yorke-gotovyat-vremennye-morgi-v-palatkah-i-treylerah-fotoQuote:
26.03.2020
В Нью-Йорке из-за распространения эпидемии COVID-19 возводят временные морги в палатках и трейлерах
Половина жителей Нью-Йорка может заразиться коронавирусом, в городе возводят временные морги в палатках и трейлерах, потому что действующие морги работают почти на пределе возможностей. Палатки, оборудованные для приема и диагностики пациентов, работают уже сейчас. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, передает Politico .
Такой прогноз мэра основан на том, что количество жителей Нью-Йорка, умерших от этой болезни, к утру 26 марта увеличилось до 280, а число подтвержденных случаев в городе превысило 20 000 человек.
По мнению официальных лиц, эти цифры значительно ниже истинных масштабов распространения, поскольку люди, у которых симптомы недостаточно проявлены для госпитализации, как правило не могут пройти тестирование.
"Справедливо было бы сказать, что половина всех жителей Нью-Йорка, а возможно, и больше половины, в конечном итоге заразятся этой болезнью", – сказал де Блазио журналистам.
...
26.03.2020
В Нью-Йорке из-за распространения эпидемии COVID-19 возводят временные морги в палатках и трейлерах
Половина жителей Нью-Йорка может заразиться коронавирусом, в городе возводят временные морги в палатках и трейлерах, потому что действующие морги работают почти на пределе возможностей. Палатки, оборудованные для приема и диагностики пациентов, работают уже сейчас. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, передает Politico .
Такой прогноз мэра основан на том, что количество жителей Нью-Йорка, умерших от этой болезни, к утру 26 марта увеличилось до 280, а число подтвержденных случаев в городе превысило 20 000 человек.
По мнению официальных лиц, эти цифры значительно ниже истинных масштабов распространения, поскольку люди, у которых симптомы недостаточно проявлены для госпитализации, как правило не могут пройти тестирование.
"Справедливо было бы сказать, что половина всех жителей Нью-Йорка, а возможно, и больше половины, в конечном итоге заразятся этой болезнью", – сказал де Блазио журналистам.
...
26 марта 2020Quote:
Врач назвал критической ситуацию в Нью-Йорке из-за резкого всплеска коронавируса https://www.interfax.ru/world/700957
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке развивается будто по сценарию страны третьего мира, сказал телеканалу CNN https://edition.cnn.com/2020/03/25/health/coronavirus-covid-hospitals/index.html врач одной из больниц города.
"Только подумать, что мы находимся в Нью-Йорке, а тут происходит такое. Это будто сценарий развития событий в стране третьего мира. Две недели назад жизнь была совсем другой", - сказал доктор, пожелавший остаться анонимным.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Нью-Йорке на настоящий момент известно о более чем 20 тыс. заболевших и 280 умерших. Две недели назад сообщалось о 95 случаях заражения, летальных исходов на тот момент не было.
...
Врач назвал критической ситуацию в Нью-Йорке из-за резкого всплеска коронавируса https://www.interfax.ru/world/700957
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке развивается будто по сценарию страны третьего мира, сказал телеканалу CNN https://edition.cnn.com/2020/03/25/health/coronavirus-covid-hospitals/index.html врач одной из больниц города.
"Только подумать, что мы находимся в Нью-Йорке, а тут происходит такое. Это будто сценарий развития событий в стране третьего мира. Две недели назад жизнь была совсем другой", - сказал доктор, пожелавший остаться анонимным.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Нью-Йорке на настоящий момент известно о более чем 20 тыс. заболевших и 280 умерших. Две недели назад сообщалось о 95 случаях заражения, летальных исходов на тот момент не было.
...
26 марта 2020P.S. Злорадства не испытываю...
Врач из Нью-Йорка назвал обстановку в штате адом. Больных уже 30 тысяч, аппараты ИВЛ делят на двоих https://medialeaks.ru/news/2603lns-ny-corona/
...
Всего в Нью-Йорке сейчас насчитывают 33 066 заражённых коронавирусом (по данным The New York Times). В США в целом заражённых почти семьдесят тысяч — всего на пять тысяч меньше, чем в Италии.
...
Врач из Нью-Йорка назвал обстановку в штате адом. Больных уже 30 тысяч, аппараты ИВЛ делят на двоих https://medialeaks.ru/news/2603lns-ny-corona/
...
Всего в Нью-Йорке сейчас насчитывают 33 066 заражённых коронавирусом (по данным The New York Times). В США в целом заражённых почти семьдесят тысяч — всего на пять тысяч меньше, чем в Италии.
...
Лещенко из Америке привез подарок, николаев тоже дома не сидел.
P.S. Злорадства не испытываю...
Цитата: sergei55 от 27.03.2020 05:38:04
какой мразью стал невзоров
какой мразью стал невзоров
Да, он всегда был абсолютно беспринципным человеком. Все его героические вроде бы материалы, которые всех так восхищали в 600 секундах на самом деле были не ради какой-то там правды, которую он хотел нести, а ради сенсации.