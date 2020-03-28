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Президент Казахстана назначил акимом Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову
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KAN13
28 Марта 2020 в 13:03:08
"Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну акимом Кызылординской области", - говорится в тексте документа.
Гульшара Абдыкаликова возглавила область, в которой родилась в 1965 году.
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