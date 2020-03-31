Трампа понесло

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danilov 31 Марта 2020 в 11:10:31
"Не скажу, что эти отношения безупречны, но мы должны их обсуждать. Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 млн человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне. Германия была нашим врагом. А сейчас Германия получает привелегии в торговле, они платят слишком мало в НАТО - 1%, хотя должны 2. И никто не говорит об этом. А Россия потеряла 50 миллионов человек во Второй мировой, 50 миллионов!!! Они сражались с нами, были партнерами [нет, это не ошибка, да, Трамп повторил это 2 раза]. И мы не говорим теперь с Россией. Хорошо, я могу поговорить и с Германией. Там родился мой отец. Но как мы можем говорить с одними людьми, и не говорить с другими? Куда это ведет?..."
На этом его прервали ведущие....
Так же Трамп заявил, ЧТО ПРОВЕДЕТ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ И ОБСУДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. МОЖЕТ БЫТЬ ОБСУДИМ САНКЦИИ С ПУТИНЫМ. ПУТИН МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ УБРАТЬ САНКЦИИ. МОЖЕМ ОБСУДИТЬ ВЕНЕСУЭЛУ.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
- Братан, там в рф наши братишки страдают. Надо бы подсобить
Как то так
Цитата: Wolfkz от 31.03.2020 06:00:36
Евреи олигархи России позвонили в Израиль. Те позвонили Трампу:
- Братан, там в рф наши братишки страдают. Надо бы подсобить
Как то так
Евреи олигархи России позвонили в Израиль. Те позвонили Трампу:
- Братан, там в рф наши братишки страдают. Надо бы подсобить
Как то так
а я вижу эту ситуацию так:
Евреи олигархи США позвонили в Израиль. Те позвонили Трампу:
- Братан, там в США наши братишки страдают. Надо бы подсобить
"Трамп заявил, ЧТО ПРОВЕДЕТ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ И ОБСУДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. МОЖЕТ БЫТЬ ОБСУДИМ САНКЦИИ С ПУТИНЫМ. ПУТИН МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ УБРАТЬ САНКЦИИ. МОЖЕМ ОБСУДИТЬ ВЕНЕСУЭЛУ."
Как то так
Трамп пытается договориться с Путиным и для этого делает такие заявления, нравится вам это или нет...