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danilov 09 Апреля 2020 в 16:05:11
РЕСПУБЛИКАНЦЫ США НАПРАВИЛИ ПИСЬМО САУДОВСКОМУ ПРИНЦУ ГДЕ ВЫРАЖАЮТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ТЕМ, ЧТО С.АРАВИЯ ИСКУССТВЕННО ЗАЛИВАЕТ РЫНОК НЕФТЬЮ, ДА И ЕЩЕ НА ФОНЕ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ ВИРУСА
В ПИСЬМЕ ТАК ЖЕ ГОВОРИТСЯ, ЧТО НЕСПОСОБНОСТЬ С.АРАВИИ ПОВЛИЯТЬ НА КРИЗИС НА РЫНКЕ НЕФТИ СТАВИТ ПОД УГРОЗУ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО США-С.АРАВИЯ
НЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ КРИЗИС НА РЫНКЕ НЕФТИ СПОДВИГНЕТ США ОТВЕТИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕ
РОССИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАСКРЫВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ НА БЛИЖАЙШЕЙ ВСТРЕЧЕ ОПЕК+
С.АРАВИЯ И РФ СОГЛАСЯТСЯ НА СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ ТОЛЬКО ЕСЛИ США И КО. ТОЖЕ СОГЛАСЯТСЯ НА СОКРАЩЕНИЕ
ИНДИЯ - СПРОС НА НЕФТЬ = -70% (Индия – покупатель №3 в мире)
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Практичный 09.04.2020 в 16:49:17 # 745561