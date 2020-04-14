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Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
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danilov 14 Апреля 2020 в 11:48:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 14.04.2020 в 13:44:10   # 746096
Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов.
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  Walter 14.04.2020 в 17:17:38   # 746117
Цитата: Pole13 от 14.04.2020 07:44:10
Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов.
не только, все российское телевидение для умственно отсталых.
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  Софруджу 14.04.2020 в 17:50:02   # 746119
Что-то я сомневаюсь, что у самого Батьки много лучше со СМИ. Но российское телевидение действительно имеет крайне мало хороших программ. У меня, конечно, нет телевизора. Но нет-нет что-то да включишь в интернете. Что значительная часть ведущих, что темы - просто ужас и бред. Ещё больше смущает, что так называемые оппозиционные каналы и передачи - как правило, столь же непрофессиональны и мерзки и лживы, только с другой стороны.
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  едридмадрид 14.04.2020 в 17:59:41   # 746120
Цитата: Walter от 14.04.2020 11:17:38
Цитата: Pole13 от 14.04.2020 07:44:10
Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов.
не только, все российское телевидение для умственно отсталых.


про рашепропогондоновское тв это в точку
особенно касаемо политических новостей, вся Россия "переживает " за горы трупов в США , и как кидают итальянцев в евросоюзе , ну и прочий бред

а что касаемо батьки что бы он там не говорил, для своей страны он делает НАМНОГО БОЛЬШЕ чем кучка воровайки- олигархов в России во главе с плещивым обнуленцем
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  едридмадрид 14.04.2020 в 18:06:42   # 746121
мало того что он нагнул плещивца и покумает российскую нефть по 4 доллара ( с премией доходит от 4 до 9) в зависимости от российских поставщиков поставщиков,

которые уже в очередь выстроились к батьки, чтоб их жижу российскую купил он

так вот новость свежак от философа ( он сейчас пытается выложить дайджест новостей тут на сайте )

Лукашенко попросил Путина поторопиться со снижением цен на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Кремль не медлить со снижение цен на российский газ.
По словам Лукашенко, которого цитирует БелТА, стоимость газа для Белоруссии должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей, учитывая резкое изменение экономической конъюнктуры.

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