Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

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danilov 14 Апреля 2020 в 11:48:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Pole13 от 14.04.2020 07:44:10не только, все российское телевидение для умственно отсталых.
Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов.
Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов.
едридмадрид 14.04.2020 в 17:59:41 # 746120
Цитата: Walter от 14.04.2020 11:17:38
Цитата: Pole13 от 14.04.2020 07:44:10не только, все российское телевидение для умственно отсталых.
Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов.
Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов.
про рашепропогондоновское тв это в точку
особенно касаемо политических новостей, вся Россия "переживает " за горы трупов в США , и как кидают итальянцев в евросоюзе , ну и прочий бред
а что касаемо батьки что бы он там не говорил, для своей страны он делает НАМНОГО БОЛЬШЕ чем кучка воровайки- олигархов в России во главе с плещивым обнуленцем
едридмадрид 14.04.2020 в 18:06:42 # 746121
которые уже в очередь выстроились к батьки, чтоб их жижу российскую купил он
так вот новость свежак от философа ( он сейчас пытается выложить дайджест новостей тут на сайте )
Лукашенко попросил Путина поторопиться со снижением цен на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Кремль не медлить со снижение цен на российский газ.
По словам Лукашенко, которого цитирует БелТА, стоимость газа для Белоруссии должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей, учитывая резкое изменение экономической конъюнктуры.