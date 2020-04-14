Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Цитата: Pole13 от

Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов. Российское телевидение само себя уже наказали, рейтинги падают. Россия24 это вообще телевидение олигофренов.

не только, все российское телевидение для умственно отсталых.