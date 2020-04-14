В МИД Казахстана прошла встреча с Послом Китая

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философ 14 Апреля 2020 в 17:03:46
Послу Китая было отмечено, что публикация подобного содержания не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства, отраженного в Совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном Главами государств 11 сентября 2019 года. Стороны договорились тесно взаимодействовать в области распространения информации и СМИ.
Также Посольством РК в Пекине направлена соответствующая нота в МИД КНР.
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/v-mid-kazahstana-proshla-vstrecha-s-poslom-kitaya?lang=ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 14.04.2020 в 21:09:20 # 746147
а главное отлично что наши органы ( спец) мониторят иностранную прессу ( особенно ту которая является рупором другого государство, считай офф пресса, как при совке СССР была газета "Правда ")
и грамотно в мерках принятых международных норм и обязательств ВЫРАЖАЮТ СВОЁ ( читай народное) ОФИЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ МНЕНИЕ по ОТНОШЕНИЮ К ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА КАЗАХСТАН
KapitanNemo 14.04.2020 в 21:48:06 # 746156
Считаю эту статью в китайских СМИ пробным шаром.
Вот вам и первые признаки пост-вирусного мира.
Передел сфер влияния.
Цитата: smb от 14.04.2020 16:53:10
Была группа придурков в Казахстане которые радовались когда китайцы уйгуров мочили не осозновая того что являлись отличным буферов между китаем и казахстаном. Типа с терротищмом так и надо бороться, хотя никакого терроризма и не было. С уйгурами проблема практически решена, начались уже статьи про казахстан
Была группа придурков в Казахстане которые радовались когда китайцы уйгуров мочили не осозновая того что являлись отличным буферов между китаем и казахстаном. Типа с терротищмом так и надо бороться, хотя никакого терроризма и не было. С уйгурами проблема практически решена, начались уже статьи про казахстан
Вроде в Титусе тоже имеются такие.