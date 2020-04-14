В МИД Казахстана прошла встреча с Послом Китая

Была группа придурков в Казахстане которые радовались когда китайцы уйгуров мочили не осозновая того что являлись отличным буферов между китаем и казахстаном. Типа с терротищмом так и надо бороться, хотя никакого терроризма и не было. С уйгурами проблема практически решена, начались уже статьи про казахстан