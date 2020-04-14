 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
В МИД Казахстана прошла встреча с Послом Китая
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 14 Апреля 2020 в 17:03:46
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча с Послом КНР в РК Чжан Сяо, в ходе которой казахстанской стороной был выражен протест по поводу статьи на китайском сайте www.sohu.com под названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай».

Послу Китая было отмечено, что публикация подобного содержания не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства, отраженного в Совместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном Главами государств 11 сентября 2019 года. Стороны договорились тесно взаимодействовать в области распространения информации и СМИ.

Также Посольством РК в Пекине направлена соответствующая нота в МИД КНР.

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/v-mid-kazahstana-proshla-vstrecha-s-poslom-kitaya?lang=ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 14.04.2020 в 19:05:26   # 746124
Ёшкин кот, хорошо они еще титус.кз не читают. Послы запарились бы друг другу ноты слать
поощрить | покарать
  старик 14.04.2020 в 19:15:31   # 746131
Вон оно как: "вернуться в Китай"!
поощрить | покарать
  едридмадрид 14.04.2020 в 21:09:20   # 746147
ну что сказать МОЛОДЦЫ очень качественно и грамотно сработали, как положено по ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ МЕРКАМ

а главное отлично что наши органы ( спец) мониторят иностранную прессу ( особенно ту которая является рупором другого государство, считай офф пресса, как при совке СССР была газета "Правда ")

и грамотно в мерках принятых международных норм и обязательств ВЫРАЖАЮТ СВОЁ ( читай народное) ОФИЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ МНЕНИЕ по ОТНОШЕНИЮ К ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА КАЗАХСТАН

поощрить (4) | покарать
  KapitanNemo 14.04.2020 в 21:48:06   # 746156
Не люблю китайцев.
Считаю эту статью в китайских СМИ пробным шаром.
Вот вам и первые признаки пост-вирусного мира.
Передел сфер влияния.
поощрить | покарать
  smb 14.04.2020 в 22:53:10   # 746158
Была группа придурков в Казахстане которые радовались когда китайцы уйгуров мочили не осозновая того что являлись отличным буферов между китаем и казахстаном. Типа с терротищмом так и надо бороться, хотя никакого терроризма и не было. С уйгурами проблема практически решена, начались уже статьи про казахстан
поощрить (1) | покарать
  Kazakh 14.04.2020 в 23:04:56   # 746160
Цитата: smb от 14.04.2020 16:53:10
Была группа придурков в Казахстане которые радовались когда китайцы уйгуров мочили не осозновая того что являлись отличным буферов между китаем и казахстаном. Типа с терротищмом так и надо бороться, хотя никакого терроризма и не было. С уйгурами проблема практически решена, начались уже статьи про казахстан


Вроде в Титусе тоже имеются такие.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь