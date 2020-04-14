Лукашенко попросил Путина поторопиться со снижением цен на российский газ

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философ 14 Апреля 2020 в 18:25:37
По словам Лукашенко, которого цитирует БелТА, стоимость газа для Белоруссии должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей, учитывая резкое изменение экономической конъюнктуры.
«Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров. А мы платим 127. Где такая цена сегодня есть?», - возмутился Лукашенко в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.
По его словам, страны ЕАЭС вошли в кризис с нерешенным базовым вопросом. «Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза», - констатировал Лукашенко.
По его словам, Минск лишь хочет приведения газовых цен к «мировому уровню».
«Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?» - объяснил свою позицию Лукашенко.
В начале апреля президент Белоруссии предлагал снизить газовые цены втрое - до 40-45 долларов за тысячу кубометров. Часть газа, по его словам, Минск хотел бы покупать ни бирже, где спотовые котировки устойчиво держатся ниже 100 долларов за тысячу кубов.
Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 млрд кубометров газа, обеспечивая около 10% экспорта «Газпрома».
С апреля Минск возобновил закупки российской нефти. Цена с учетом скидки, на которую Кремль согласился после почти полугода препирательств, сложилась на уровне 4 доллара за баррель, сообщил 3 апреля пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/lukashenko-poprosil-putina-potoropitsya-so-snizheniem-cen-na-rossiyskiy-gaz%E2%80%A8%E2%80%A8-1029088916
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