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Политика
Зеленский поблагодарил Казахстан
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философ 16 Апреля 2020 в 20:28:54
-Владимир Зеленский высоко оценил проведенную совместно с Казахстаном работу по оперативной доставке медицинских грузов из Китая в Украину, а также по возвращению граждан на родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Как сообщалось ранее, посол Казахстана Дархан Калетаев вручил верительные грамоты Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Во время встречи с новым послом Казахстана Президент Украины поздравил Дархана Амановича Калетаева с началом дипломатической работы в стране. Владимир Зеленский отметил, что борьба с пандемией коронавируса не должна помешать процессу активизации взаимовыгодных отношений с Казахстаном. Ведь это - наш важный и проверенный временем партнер в Центральной Азии», - отметили в пресс-службе.

Президент Украины высоко оценил проведенную совместно с Казахстаном организационную работу, что помогло оперативно доставить медицинские грузы из Китая в Украину. В то же время благодаря этому сотни граждан обеих стран сумели вернуться на родину.

«Украина и украинский народ никогда этого не забудут. Проверка дружбы, к сожалению, проходит именно в такие моменты», – отметил Владимир Зеленский.

https://forbes.kz/news/2020/04/16/newsid_223463
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  старик 16.04.2020 в 22:32:39   # 746443
Quote:
«Украина и украинский народ никогда этого не забудут.
Украинский народ может и не забудет, хотя смотря какой народ, а вот Украина может и забыть.
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