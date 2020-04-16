Зеленский поблагодарил Казахстан

«Украина и украинский народ никогда этого не забудут.Украинский народ может и не забудет, хотя смотря какой народ, а вот Украина может и забыть.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 16 Апреля 2020 в 20:28:54
Как сообщалось ранее, посол Казахстана Дархан Калетаев вручил верительные грамоты Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Во время встречи с новым послом Казахстана Президент Украины поздравил Дархана Амановича Калетаева с началом дипломатической работы в стране. Владимир Зеленский отметил, что борьба с пандемией коронавируса не должна помешать процессу активизации взаимовыгодных отношений с Казахстаном. Ведь это - наш важный и проверенный временем партнер в Центральной Азии», - отметили в пресс-службе.
Президент Украины высоко оценил проведенную совместно с Казахстаном организационную работу, что помогло оперативно доставить медицинские грузы из Китая в Украину. В то же время благодаря этому сотни граждан обеих стран сумели вернуться на родину.
«Украина и украинский народ никогда этого не забудут. Проверка дружбы, к сожалению, проходит именно в такие моменты», – отметил Владимир Зеленский.
https://forbes.kz/news/2020/04/16/newsid_223463