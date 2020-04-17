Хочет продлить

строитель 17.04.2020 в 16:40:54 # 746497Не совсем в тему, но про воскресших правителей почему-то вспоминается анекдот про воскресшего Брежнева.Воскрес Брежнев и идёт по Ташкенту, куда он при жизни любил приезжать. Идёт и радуется - весь город раскрашен красными флагами. Дело коммунизма живёт и побеждает. Пригляделся - а на красных флагах иероглифы. Что такое? Подозвал прохожего, а тот говорит: "Ну, как же? Уже 30 лет, как мы находимся в составе Китая". И тут раздаётся артиллерийский залп и за ним беспорядочная стрельба. Удивлённый Брежнев: "А это что такое?". Прохожий: "А это узбеки уже 30 лет Алайский базар не сдают"