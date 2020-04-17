Хочет продлить

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danilov 17 Апреля 2020 в 15:13:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dior от 17.04.2020 09:18:21
Ну пусть гражданство делает. Или ждет пока власть сменится и он назад вернется?
Ну пусть гражданство делает. Или ждет пока власть сменится и он назад вернется?
Умирает Барак Обама. Через 10 лет ему становится скучно, и он просит Бога отпустить его на Землю проведать, как поживает его страна. Бог отпускает.
Заходит Обама в Нью-Йорке в бар, заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, как развивается, какие проблемы решает.
Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Великая империя, всё кругом наше.
- Как наше? А Ирак, Афганистан?
- Да уже всё наше!
- А Европа, Африка, Ближний Восток?
Бармен достаёт из-под стойки глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы империя, весь мир принадлежит нам!
Обама, радостный, гордый и довольный, допивает пиво и говорит:
- Ну, спасибо, друг! Сколько с меня?
Бармен:
- Один рубль и двадцать копеек...
Не совсем в тему, но про воскресших правителей почему-то вспоминается анекдот про воскресшего Брежнева.
Воскрес Брежнев и идёт по Ташкенту, куда он при жизни любил приезжать. Идёт и радуется - весь город раскрашен красными флагами. Дело коммунизма живёт и побеждает. Пригляделся - а на красных флагах иероглифы. Что такое? Подозвал прохожего, а тот говорит: "Ну, как же? Уже 30 лет, как мы находимся в составе Китая". И тут раздаётся артиллерийский залп и за ним беспорядочная стрельба. Удивлённый Брежнев: "А это что такое?". Прохожий: "А это узбеки уже 30 лет Алайский базар не сдают"
Цитата: Софруджу от 17.04.2020 11:07:13Этот анекдот ближе к реальности, чем от Строителя.
строитель 17.04.2020 в 16:40:54 # 746497
Не совсем в тему, но про воскресших правителей почему-то вспоминается анекдот про воскресшего Брежнева.
Воскрес Брежнев и идёт по Ташкенту, куда он при жизни любил приезжать. Идёт и радуется - весь город раскрашен красными флагами. Дело коммунизма живёт и побеждает. Пригляделся - а на красных флагах иероглифы. Что такое? Подозвал прохожего, а тот говорит: "Ну, как же? Уже 30 лет, как мы находимся в составе Китая". И тут раздаётся артиллерийский залп и за ним беспорядочная стрельба. Удивлённый Брежнев: "А это что такое?". Прохожий: "А это узбеки уже 30 лет Алайский базар не сдают"
строитель 17.04.2020 в 16:40:54 # 746497
Не совсем в тему, но про воскресших правителей почему-то вспоминается анекдот про воскресшего Брежнева.
Воскрес Брежнев и идёт по Ташкенту, куда он при жизни любил приезжать. Идёт и радуется - весь город раскрашен красными флагами. Дело коммунизма живёт и побеждает. Пригляделся - а на красных флагах иероглифы. Что такое? Подозвал прохожего, а тот говорит: "Ну, как же? Уже 30 лет, как мы находимся в составе Китая". И тут раздаётся артиллерийский залп и за ним беспорядочная стрельба. Удивлённый Брежнев: "А это что такое?". Прохожий: "А это узбеки уже 30 лет Алайский базар не сдают"